Если ваша кошка родилась под знаком Близнецов, приготовьтесь к тому, что она будет активной.

Астролог Тиффани Макги рассказала о характере вашей кошки в зависимости от ее знаке Зодиака, пишет bestlifeonline.com.

Овен

Кошки, родившиеся под знаком Овна, не уступают людям-Овнам в жажде приключений. Они всегда готовы исследовать новые места и брать на себя лидерство. Эти питомцы обожают демонстрировать свои способности, поэтому легко обучаются трюкам.

Телец

Кошки-Тельцы олицетворяют классический образ кошачьего упрямства. Они могут игнорировать ваши попытки их переманить игрушками или лакомствами, если что-то противоречит их привычкам. Однако их любовь к хозяевам глубока и искренняя.

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Близнецы

Если ваша кошка родилась под знаком Близнецов, приготовьтесь к тому, что она будет активной, любопытной и склонной к приключениям. Такие питомцы обожают новые игрушки и места, постоянно находясь в поиске чего-то необычного.

Рак

Кошки-Раки - настоящие обаяшки и домоседы. Эти питомцы обожают проводить время рядом с хозяевами, наслаждаясь уютом и теплом. Однако в новой обстановке они могут быть немного застенчивы, пока не привыкнут. Они идеально подходят для тех, кто любит спокойные домашние вечера.

Лев

Кошки-Львы настоящие "королевские особы". Они обожают внимание, комплименты и ласку. Эти питомцы всегда стремятся быть в центре событий и, несмотря на свою артистичность, обладают сильными защитными инстинктами. Они искренне преданы своим хозяевам и готовы защитить их в любой ситуации.

Дева

Кошки-Девы ценят порядок и независимость. Они строго придерживаются своего расписания и порой могут казаться несколько отстраненными. Однако за внешней сдержанностью скрывается нежная натура, способная проявлять любовь через тонкие жесты, такие как ласковое прикосновение или легкий поцелуй.

Весы

Общительность - главная черта кошек-Весов. Они легко находят общий язык с другими животными и детьми, становясь настоящими душами компании. Однако такие питомцы чувствительны к изменениям в своем окружении и предпочитают спокойную, гармоничную атмосферу.

Скорпион

Кошки-Скорпионы обладают магнетической харизмой и скрытностью. Они могут быть настороженными в новой обстановке, но, установив связь с хозяином, становятся невероятно преданными и ласковыми. Эти питомцы готовы защищать свою территорию и близких от любых угроз.

Стрелец

Стрельцы среди кошек выделяются независимостью и любовью к приключениям. Они обожают исследовать новые горизонты, поэтому будьте готовы к их любопытным вылазкам. Эти питомцы сообразительны, что делает их идеальными кандидатами для обучения трюкам или прогулок на поводке.

Козерог

Кошки-Козероги - настоящие лидеры. Они дисциплинированны, целеустремленны и любят быть хозяевами положения. Хотя они могут быть немного застенчивыми вначале, со временем раскрываются и становятся отличными защитниками и верными друзьями.

Водолей

Кошки-Водолеи отличаются своей уникальностью. Они предпочитают действовать по-своему, часто удивляя хозяев своими необычными привычками. Иногда кажется, что эти питомцы больше похожи на людей или собак, чем на обычных кошек.

Рыбы

Если вы хотите нежного и чувствительного питомца, то кошка-Рыбы станет идеальным выбором. Они обладают глубокой эмоциональной связью с хозяевами и обожают уютные объятия. Вместе с тем такие кошки проявляют удивительную креативность, изобретая новые игры или оригинальные способы использования игрушек.

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