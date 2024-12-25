Астрологический прогноз для Украины на 2025 год: что нас ждет в Год Деревянной Змеи

Новый 2025 год не будет легким.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы, рассматривая прогноз на 2025 год, разделили его на две части: первую — непродуктивную и напряжённую, и вторую — продуктивную и гармоничную.

Непродуктивная часть года, по их словам, продлится до июня 2025 года. Это связано с тем, что Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино), Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) и Марс (планета энергии, материи, страсти, физической силы, силы воли, решимости, войны, агрессии, спорта, азарта, мышц, огня, электричества, металла, пожара, казино) практически постоянно будут находиться в дисгармоничном положении, что может создавать напряженные ситуации в разных сферах жизни. Кроме того, с марта по июнь дисгармония будет особенно заметна для знака Зодиака Рыбы.

"Поэтому, если вы планируете какие-либо важные дела и начинания в 2025 году, например, открытие бизнеса, запуск различных проектов, оформление отношений, проведение важных медицинских операций или подписание документов, то всё это лучше отложить до июня 2025. Понимаем, не всегда есть возможность так долго ждать. В таких случаях стоит выбирать из доступных вариантов решение менее значимых дел в первом полугодии. Если же есть возможность спланировать и подождать, то это, безусловно, будет правильным решением", - отметили астрологи в комментарии УНИАН.

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Дисбаланс знака Зодиака Рыбы, о котором ранее упоминали эксперты, может указывать на возможные проблемы, нарушения и катаклизмы, связанные с водной стихией: наводнения, сход снежных лавин, паводки, проблемы с дамбами и другими конструкциями, которые взаимодействуют с водой, а также ураганы, смерчи и повышенная вероятность цунами.

Знак Рыбы также связан с правом и религией, поэтому в 2025 году эти вопросы могут более актуальными, а у людей, связанных с юридической и религиозной сферами, могут возникать сложности.

Кроме того, Рыбы связаны с банковским сектором, что может привести к резким колебаниям валютных курсов, финансовой нестабильности (в том числе криптовалюты), а также к банкротствам финансовых учреждений, в том числе банков, отмечают астрологи.

Этот знак также связан с крупными международными институтами, такими как климатические организации, ООН, Красный Крест, ОБСЕ и так далее. В 2025 году в этих структурах могут возникать проблемы и происходить значительные трансформации.

Перегруженность знака Зодиака Рыбы, продолжили Сухановы, может негативно сказываться на эмоциональном состоянии людей, делая его нестабильным. Это может проявляться в виде эмоциональных перепадов, вызванных внешними событиями.

"Знак Рыбы также связан с религиозными и идейно-тоталитарными странами, где может повышаться вероятность возникновения проблем. К религиозным странам, например, можно отнести государства Ближнего Востока или Ватикан. Примером идейно-тоталитарной страны может быть КНДР, где основываются на определённых философских концепциях, часто искажённых, что делает их уязвимыми к кризисам, связанным с энергиями этого знака", - говорят Сухановы.

В условиях дисбаланса знака Зодиака Рыбы и соответственно элемента воды, планирование отпуска лучше отложить на период после июня, так как до этого времени могут наблюдаться неблагоприятные погодные условия. Водная стихия может нести в себе различные угрозы, в том числе повышается вероятность нападения акул, а также загрязнения воды, что может сказаться на её качестве и безопасности.

Если ваш день рождения в 2025 году, уточняют эксперты, приходится на период с 1 по 21 января или со 2 апреля по 6 июня, важно понимать, что в этом году определенные сферы вашей жизни могут быть существенно ослаблены. В течение вашего индивидуального астрологического года — от одного дня рождения до следующего — вам, вероятно, придётся больше отстаивать свои интересы, бороться с несправедливостью и противостоять разным вызовам. Кроме того, возрастает вероятность столкновений с правовыми вопросами, которые могут, в том числе, проявляться в виде штрафов или участия в судебных спорах.

В целом, если ваш день рождения в 2025 году находится до 6 июня, а особенно в апреле, то ваш астрологический год может быть для вас напряженным и насыщенным на события. Однако эти события могут создавать эмоциональный дисбаланс, требуя от вас устойчивости и силы духа.

Важным астрологическим событием 2025 года станет переход Юпитера в знак Зодиака Близнецы. После этого через время Юпитер перейдет в знак Зодиака Рак, затем снова вернется в Близнецы, говорят астрологи:

"Юпитер — это планета удачи, знания, финансов, банковского сектора, образования, высших морально-нравственных и духовных ценностей, глобализации, объединения, влиятельности, веры, религии, смысла жизни, целеустремленности, философии, абстрактного мышления, права. 14 мая 2025 года Юпитер перейдет в знак Зодиака Близнецы, где пробудет до 18 октября. Затем он перейдёт в знак Зодиака Рак, в котором достигнет своей максимальной силы (экзальтации), и пробудет там до 5 декабря. После этого Юпитер в ретроградном движении вернётся в знак Зодиака Близнецы".

Что это означает?

В период нахождения Юпитера в Близнецах удача коснётся тех, кто связан с IT-сферой, логистикой, связью и транспортом, СМИ. Этот период также может стать временем стремительного развития и роста электронных валют, таких как биткоин.

Когда Юпитер перейдет в знак Рак, его влияние принесет экономический подъём, укрепление благосостояния и более гармоничное развитие финансовых систем. Это время несёт в себе потенциал для больших перемен, направленных на улучшение качества жизни - как на личном, так и на глобальном уровне.

Важным астрологическим событием 2025 года станет переход Сатурна в знак Зодиака Рыбы, который произойдёт 29 марта 2025 года. Сатурн — это планета порядка, структуры и стабильности, а также ограничений, дисциплины, ответственности и времени. Он связан с задержками, народными массами, недрами земли, самодисциплиной, а также с более мрачными аспектами жизни: бесчувственностью, несчастными случаями, смертью, горем, стихийными бедствиями, экономией, пессимизмом и плодами кармы.

"Этот астрологический транзит, который продлится до 2 июня 2027 года, поднимет множество правовых вопросов. Если ваша деятельность связана с правом или религией, вы можете столкнуться с увеличением нагрузки и появлением сопутствующих сложностей", - отметили Сухановы.

Сатурн в знаке Зодиака Рыбы окажет влияние на экономику, снижая стоимость недр земли, включая нефть, золото и других драгоценных металлов. Это, в свою очередь, может ослабить позиции классических валют, открывая путь для роста электронных валют, таких как биткоин и другие криптовалюты.

Кроме того, этот транзит способен спровоцировать громкие правовые скандалы, связанные с религиозными организациями и их лидерами, а также с различными учителями - как в религиозной сфере, так и в системе образования в целом. Под влиянием Сатурна могут запуститься важные процессы реформирования образования, что приведёт к структурным изменениям в этой области. Это время принесёт испытания, требующие устойчивости и зрелости, но также открывает возможности для глубоких трансформаций и обновлений, добавили эксперты.

Также важным событием 2025 года станет смена положения лунных узлов Раху и Кету. Это произойдёт 29 мая. Раху переместится в знак Зодиака Водолей, а Кету — в знак Льва. Раху и Кету символизируют тренды и антитренды.

"В целом, Раху указывает на области развития, расширения, на то, что будет в центре внимания и спроса, а также на наши стремления и желания. Раху в знаке Водолея будет способствовать новым изобретениям и технологическим прорывам в самых разных сферах — от бытовой техники до искусственного интеллекта. На фоне недавнего ускоренного развития военных технологий, данный астрологический транзит может поднять эту сферу на новый качественный уровень. Водолей связан также с криптовалютами, поэтому в этот период можно ожидать их более глубокой интеграции в повседневную жизнь и усиления их значимости в мировой экономике", - отметили астрологи.

По их словам, транзит Кету по знаку Льва может принести проблемы людям, связанным с властью, по всему миру. Возможно возбуждение громких дел против бывших президентов, политиков, владельцев и работников крупных корпораций. Людям, занимающим руководящие должности, в этот период важно проявлять осторожность и строго соблюдать законы, поскольку транзит Кету сопряжён с риском потери статуса, имиджа и власти. Решения, основанные на эгоизме и чрезмерных амбициях, крайне нежелательны, так как они могут обернуться серьёзными проблемами. Если подобные действия были совершены ранее, транзит Кету может стать временем, когда придётся столкнуться с их последствиями.

Также транзит Кету может сопровождаться свержением диктаторских режимов и падением авторитарных властей. В целом, этот период будет насыщен переменами, требующими зрелости, осознанности и умения действовать в рамках правового поля.

Военная сфера постепенно начнёт отходить на второй план. Однако повышенная вероятность конфликтов сохранится в регионах, связанных с Ближним Востоком. Эти события обусловлены не глобальными астрологическими транзитами, а индивидуальными астрологическими периодами, характерными для этих стран. В Европе интенсивность военных процессов должна снижаться, продолжили Анна и Алексей.

"Возвращение к крупным глобальным конфликтам возможно после 2 июня 2027 года, но, по нашему мнению, эти конфликты не должны быть связаны с Украиной. Скорее, они могут затронуть отношения Китая и США, ситуацию вокруг Тайваня или взаимодействие Китая и РФ".

Вероятность новых эпидемий, подобных коронавирусу, остаётся низкой. Тем не менее банковский сектор может испытывать трудности, напоминающие экономические кризисы времён пандемии. Дисбаланс планет в первой половине года может привести к усилению карантинных мер, однако они будут носить скорее сезонный, чем длительный характер.

В 2025 году особенно важно обратить внимание на качество питьевой воды, так как она будет подвержена различным загрязнениям, включая бактериологические. Это может стать серьёзной проблемой.

Кроме того, 2025 год также станет временем активного развития новых технологий в области энергетики. Ожидается ускорение перехода на электромобили и использование экологически чистых источников энергии.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram – instagram.com/jyotishon

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