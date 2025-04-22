Справиться с этой задачей смогут единицы.

Существует множество различных головоломок – от ребусов и задачек на логику до оптических иллюзий на поиск скрытого предмета или числа.

Регулярное решение таких задач помогает развить внимательность к деталям, тренирует память и учит принимать решения в условиях ограниченного времени. УНИАН подготовил для вас новую невероятно сложную головоломку, решить которую сможет далеко не каждый.

Ниже вы увидите изображение медведя. Эта фотография была сделана в 2018 году во время открытия приюта для медведей "Домажир" во Львовской области. Отметим, что центр был создан для спасения бурых медведей, которые ранее жили в передвижных зоопарках, ресторанах, цирках и не могут выжить в дикой природе.

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Где-то на этом кадре мы спрятали бабочку. Вам нужно ее отыскать.

На решение этой головоломки у вас будет очень мало времени. Дать ответ надо всего за 7 секунд.

Вы принимаете этот вызов? Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы не упустить бабочку.

Ваше время на поиск бабочки исчерпано. Если вы справились, можете собой гордиться, ведь заметить ее на картинке мог далеко не каждый. Вы точно очень внимательный к деталям человек.

Ответ:

Больше головоломок от УНИАН

Если вам понравилось это задание, у нас есть похожая головоломка, которая может вас заинтересовать. Попробуйте отыскать воробья на фотографии с бизонами. Сделать это нужно за 6 секунд.

Для тех, кому больше по душе задачи с числами, предлагаем задание, где нужно найти число 814 среди сотни других за 5 секунд. Справиться смогут только самые внимательные.

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