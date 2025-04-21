Справиться смогут лишь самые внимательные.

Головоломки на поиск скрытого числа или объекта часто кажутся очень сложными. Это и неудивительно, ведь не каждый сможет разглядеть маленькие детали в общей картине.

Однако регулярное решение подобных задач способствует развитию внимательности к деталям и памяти. К тому же, это еще и большой вызов для ваших глаз. УНИАН подготовил новое задание для своих читателей.

Ниже вы увидите коллаж с сотней одинаковых чисел – 874. Среди них мы спрятали одно особенное число – 814. И вам нужно его отыскать.

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На решение этой задачи у вас будет очень мало времени, всего 5 секунд. Поэтому советуем не медлить с поиском. Справиться смогут только самые внимательные читатели.

Вы принимаете этот вызов? Время пошло!

Итак, 5 секунд на поиск числа 814 среди сотни одинаковых подошел к концу. Если вы справились с заданием, у вас действительно очень развита внимательность к деталям, а остроте вашего зрения большинство бы позавидовало.

Если же вы не уложились в отведенное время, не стоит расстраиваться. Помните, что любой навык требует оттачивания. И способность замечать маленькие детали в общей картине – не исключение.

Ответ:

Больше интересностей от УНИАН

Если вам понравилось это задание, предлагаем вам нечто похожее. Проверьте свои силы в головоломке, где нужно найти число 5 за 10 секунд. Сделать это будет довольно непросто, ведь мы спрятали его среди десятков восьмерок и троек.

Или же можете попробовать найти птицу за 6 секунд на фотографии с бизонами. На оригинальном кадре, сделанном на Херсонщине в 2009 году, мы спрятали воробья.

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