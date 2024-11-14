Сконцентрируйтесь и обращайте внимание на малейшие детали.

Головоломки и различные тесты на IQ – отличный способ отточить навыки критического мышления. Они заставляют нас мыслить нестандартно и быстро анализировать детали, которые легко не заметить.

В новой головоломке от УНИАН вам нужно определить, кто из трех мужчин является владельцем скрипки. Но сначала – небольшая предыстория, которая важна для решения этой задачки.

На картинке ниже вы увидите трех давних друзей. Двое из них пришли в гости к третьему, чтобы посмотреть футбол. Игра закончилась, и друзья собрались домой, но уже на выходе увидели в шкафу с одеждой скрипку. Поэтому решили попробовать себя в роли музыкантов.

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Вам нужно установить, кому именно принадлежит скрипка. На это у вас будет всего пять секунд, поэтому сконцентрируйтесь и обращайте внимание на малейшие детали. Время пошло!

Ну что? Вам удалось найти, кому на самом деле принадлежит скрипка? Если вы смогли справиться за 5 секунд, у вас действительно высокий IQ, а вашей внимательности к деталям и способности мыслить нестандартно позавидуют многие люди.

Если же эта головоломка вам не покорилась, это не повод расстраиваться. Мы подскажем правильный ответ.

Помните, мы говорили, что двое друзей уже собирались уходить, когда увидели в шкафу скрипку? Посмотрите на изображение – двое мужчин сидят уже в верхней одежде и только один в свитере. Он и является владельцем скрипки, поскольку скрипка лежала в его шкафу.

Другие увлекательные головоломки от УНИАН

Если вам нравятся подобные тесты на внимательность, у нас есть много похожих головоломок. К примеру, вы можете попробовать найти призрака среди посетителей музея.

Также предлагаем вам определить, кто из трех женщин является мамой малыша, который спит в коляске. На ответ у вас будет 5 секунд, поэтому придется поднапрячься.

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