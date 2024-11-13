Можете ли вы определить, кто мама малыша? Обращайте внимание даже на малейшие детали.

Головоломки – это не только способ интересно провести время, но и отличный тренажер внимательности. Регулярное решение подобных задачек также будет способствовать улучшению когнитивных способностей человека.

УНИАН подготовил для своих читателей новую увлекательную головоломку, которая протестирует ваши способности. Надо проявить максимальную внимательность к деталям, чтобы найти правильный ответ и при этом уложиться в отведенные на это 5 секунд.

Ниже вы увидите изображение, где нарисованы три подруги, которые встретились в парке. Одна из них является мамой малыша, который тихо уснул в коляске.

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Можете ли вы определить, кто мама малыша? Обращайте внимание даже на малейшие детали.

Если вам удалось выяснить, кто мама малыша, у вас удивительно острое зрение и высокий уровень IQ. Вы способны замечать те детали, на которые большинство обычно не обращает внимания.

Если же эта головоломка вам не покорилась, мы подскажем правильный ответ. Обратите внимание на девушку с красным рюкзаком. На нем висит зеленая пустышка, девушка и является мамой ребенка.

Другие головоломки от УНИАН

Если вам по душе головоломки, где ответ кроется в мелочах, предлагаем вам попробовать определить, с кем из трех девушек на самом деле встречается парень. Сделать это нужно за 5 секунд.

Также вы можете проверить свои способности в головоломке, где нужно найти владельца собаки. И ответ не настолько очевиден, как может показаться на первый взгляд.

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