Визуальные головоломки-загадки про птиц для детей и взрослых могут помочь понять, можно ли человека назвать настоящим детективом.
Новая загадка о соловьях и одной птице, которая не вписывается в их компанию - надо на картинке разыскать воробья. Это задание хитрое, и справиться с ним нужно за 12 секунд.
Очень важно вспомнить, как выглядит воробей, и какая его особенность может помочь вам быстро его разыскать среди соловьев.
Журналисты дали такой совет:
Не начинайте поиски, пока не вспомните признак, по которому сможете быстро найти воробья.
Если вспомнили - включайте обратный отсчет времени и активно ищите воробья.
Время пошло:
- Один...
- Два...
- Три...
Воробей имеет коричневые перья на голове, а возле нее есть черные пятнышки - по этим признакам его легко найти среди соловьев. Воробей в нижней части изображения с правой стороны.
Интересная новость - такая оптическая иллюзия уже опубликована
На фотографии из парка Партизанской славы в Киеве надо разыскать ворону. С задачей нужно справиться за 7 секунд. Чтобы вовремя найти эту птицу надо иметь орлиное зрение.