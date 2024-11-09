Перед тем, как браться за поиски, надо вспомнить, по каким признакам воробья легко отличить соловьев.

Визуальные головоломки-загадки про птиц для детей и взрослых могут помочь понять, можно ли человека назвать настоящим детективом.

Новая загадка о соловьях и одной птице, которая не вписывается в их компанию - надо на картинке разыскать воробья. Это задание хитрое, и справиться с ним нужно за 12 секунд.

Очень важно вспомнить, как выглядит воробей, и какая его особенность может помочь вам быстро его разыскать среди соловьев.

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Журналисты дали такой совет:

Не начинайте поиски, пока не вспомните признак, по которому сможете быстро найти воробья.

Если вспомнили - включайте обратный отсчет времени и активно ищите воробья.

Время пошло:

Один...

Два...

Три...

Воробей имеет коричневые перья на голове, а возле нее есть черные пятнышки - по этим признакам его легко найти среди соловьев. Воробей в нижней части изображения с правой стороны.

Интересная новость - такая оптическая иллюзия уже опубликована

На фотографии из парка Партизанской славы в Киеве надо разыскать ворону. С задачей нужно справиться за 7 секунд. Чтобы вовремя найти эту птицу надо иметь орлиное зрение.

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