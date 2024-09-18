Внимательно рассмотрите картинку и определите, кто на картинке является левшой.

Головоломки тренируют наш мозг и развивают когнитивные навыки. Это не просто развлечение, но и неплохая зарядка для ума. Если хотите испытать себя, то вам точно понравится наша головоломка на внимательность. Задача проста: нужно посмотреть на картинку с представителями разных профессий и найти левшу.

Эта задача на внимательность сложнее, чем кажется. Вам понадобится не только наблюдательность, но и логическое мышление. Рассмотрите картинку и обратите внимание на все мельчайшие детали.

На решение задачи дается 10 секунд. Не задумывайтесь над ответом слишком долго, а назовите первый вариант, который кажется вам наиболее вероятным.

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Решение задачи

Почти все люди на картинке определенно являются правшами. Например, писатель правой рукой держит ручку, фотограф нажимает на кнопку, а столяр - держит пилу.

Итак, левшой на это картинке является человек №5 - официант. На изображении видно, что он несет поднос с напитками правой рукой. Может показаться, что он тоже правша. Однако если подумать логически, становится очевидно - его рабочей рукой является левая.

Дело в том, что официанты во время разноски заказов оставляют основную руку свободной, чтобы подавать и забирать блюда, а поднос несут второстепенной рукой.

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