Специалист посоветовала, что именно нужно делать, чтобы, умирая, ни о чем не сожалеть.

Сиделка и психолог Бронни Уэр, которая ухаживала за умирающими людьми, записала их размышления в последние дни жизни.

По словам сиделки, в свои последние дни многие из ее пациентов делились с ней своими сожалениями. Уэр отметила, что наиболее распространенным ответом было: "Хотелось бы мне иметь смелость прожить жизнь, верную себе, а не ту, которую от меня ожидали другие", пишет CNBC.

"Очень важно попытаться реализовать хотя бы некоторые из своих мечтаний, пока не стало слишком поздно", - пишет сиделка в своей книге, основанной на словах ее пациентов. "Здоровье приносит свободу, которую осознают лишь немногие, пока она у них не исчезнет". "Как психолог, я постоянно наблюдаю это у своих пациентов. Я всегда говорю им, что для того, чтобы повысить свое счастье и остановить время сожалений, я работаю над тем, чтобы научиться ценить время", - написала она.

Видео дня

В повседневной рутине легко потерять то, что наиболее важно. Но жизнь с осознанием своей смертности фундаментально меняет то, что мы ценим и как мы решаем использовать свое время. Это разоблачает легкомысленные и пустые занятия.

Если мы полностью осознаем тот факт, что мы не собираемся жить вечно, то наши ценности станут более четкими. Когда дерматолог говорит вам, что хочет провести биопсию пятна неправильной формы, поскольку оно выглядит предраковым, вы не подумаете о высокоэффективном имидже, который вы тщательно создали среди ваших коллег.

Как только вы поймете, что время самый ценный из всех товаров, больше не будет разрыва между выбором, который вы хотите сделать, и тем выбором, который вы действительно делаете.

Вам не нужно ждать, а затем оглядываться назад и желать, чтобы вы поступили по-другому. Сегодня вы можете начать с чистого листа. Просто спросите себя, о чем вы сожалеете именно в этот момент.

"Большая разница между настоящим и будущим в том, что у вас есть возможность что-то сделать сегодня", - отметила автор книги.

"Вот еще одно простое упражнение, которое мне очень нравится: когда вы прощаетесь с кем-то, говорите это так, как будто вы больше никогда его не увидите. Попрощайтесь так, чтобы продемонстрировать свою благодарность за время, проведенное вместе", - посоветовала специалист.

"Начните с одного человека сегодня. Завтра два. Работайте по-своему, пока это не станет частью вашей повседневной жизни", - рекомендовала она.

Советы о жизни

Специалисты советуют для продления здоровой жизни соблюдать средиземноморскую диету. Еще больший эффект будет, если ее соединять со спортивной нагрузкой.

Вас также могут заинтересовать новости: