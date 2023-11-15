Джанет Гиббс рассказала, как нужно жить, чтобы дожить до глубокой старости и ни о чем не сожалеть.

Джанет Гиббс 102 года, и она ни о чем не сожалеет. Она считает, что как раз ее позитивный настрой является одной из нескольких причин, по которым ей удалось прожить такую долгую жизнь.

Как сообщает Іnsider, Гиббс не живет ни в одной из "голубых зон" мира: местах с самой высокой концентрацией долгожителей. Но она разделяет многие привычки с членами этих сообществ, которые питаются здоровой пищей, включают физические упражнения в свой распорядок дня и проводят много времени с друзьями и семьей.

Джанет Гиббс родилась в Новой Зеландии в ноябре 1921 года, за несколько дней до того, как вышла в эфир первая в стране радиопрограмма, а затем переехала в Австралию в возрасте трех лет. В прошлом веке она около 50 лет играла в гольф, работала медсестрой, вырастила троих сыновей и переехала через весь мир в Великобританию и снова вернулась в Австралию. Сейчас она живет в доме престарелых.

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Ее главный совет людям, которые хотят прожить долгую и здоровую жизнь, - "просто будьте счастливы". Хотя это звучит просто, исследования показывают, что вещи, которые делают нас счастливыми, например, полноценные отношения, могут быть полезны для здоровья и долголетия.

Помимо генетики, вот еще несколько вещей, которые, по мнению Джанет Гиббс, помогли ей быть счастливой и способствовали долголетию.

Занятия спортом. Гиббс сказала, что "упражнения важны" и считает, что каждый должен заниматься каким-либо видом спорта. Гиббс начала играть в гольф в 30 лет, после рождения первого ребенка, и продолжала играть до 86 лет. Она также играет в боулинг, раньше любила баскетбол, хоккей и теннис.

Время с друзьями. Женщина проводит много времени с друзьями, особенно с теми, кто на 10 лет младше ее и которые, по ее мнению, помогают ей сохранять молодость.

Употребление здоровой пищи. Долгожительница говорит, что она всегда старалась есть полезную для пищу, и исследования показывают, что здоровое питание является ключом к долголетию.

Держите свой разум и тело активными. Джанет Гиббс всегда любила читать, чтобы поддерживать мозг в активном состоянии, а в старшем возрасте переключалась на аудиокниги. Что касается физической активности, Гиббс сказала, что планирует гулять по саду шесть раз в день в дополнение к ежедневной дневной прогулке по кварталу.

Ходьба для здоровья

Ранее ученые назвали новое "магическое число" ежедневных шагов для долголетия. Оказывается, 8000 - это то самое количество шагов, которое продлит жизнь.

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