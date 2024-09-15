Следует быстро понять, какой из кусков сыра не такой, как остальные.

Оптические загадки для детей и взрослых могут помочь быстрее мыслить, "нагрузить" логику и помочь ей оставаться в тонусе.

Свежее задание вот такое - следует среди большого количества кусков сыра разыскать один, который можно назвать странным. Человек, которого можно назвать гениальным, способен разыскать спрятанный сыр за 10 секунд.

Стоит так "покорять" эту оптическую иллюзию:

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охватите изображение взглядом;

попробуйте понять, в чем может заключаться уникальность какого-то куска сыра.

После этого попробуйте очень быстро разыскать тот кусочек сыра, который можно называть странным.

Странным был назван кусочек сыра, на верхней части которого меньше дырок, чем у остальных. Необычный кусок находился внизу оптической загадки.

Уже опубликована оптическая иллюзия с подвохом

Среди большого количества белок надо разыскать кота, которого можно назвать хитрым. На поиски животного надо потратить 10 секунд. Перед тем, как запускать отсчет времени, стоит вспомнить, как кота легко отличить от белки.

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