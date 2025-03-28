Если не хотите потерять деньги, прислушайтесь к совету.

Все владельцы авто стараются заботиться о своих "железных конях" - выясняют, что можно сделать, чтобы сократить расход бензина, как и чем заправлять машину, а также где ее парковать. Некоторые оставляют авто под подъездом, недалеко от дома, но есть и люди, которые стараются парковать машины в специально отведенных для этого местах - на стоянках или в гараже. Последний вариант не так безопасен, как кажется.

Где нельзя парковать машину - мнение механика

Автомеханик Скотти Килмер рассказал, как правильно парковать машину и какое место считается наиболее опасным. По мнению специалиста, гараж - не самый удачный выбор. Несмотря на то что сейчас весна, погода все-таки переменчива, рано или поздно сезон сменится - наступит осень, а затем зима. Тогда сотрудники коммунальных предприятий будут посыпать дороги песком и солью, чтобы улучшить сцепление для автомобилистов.

Однако небольшие частицы могут прилипнуть к кузову автомобиля, это, по мнению механика, и станет катастрофой, когда машина окажется в гараже. Он считает, что соль может медленно разъедать металл, вызывая коррозию жизненно важных деталей, и оставляя ржавчину по всему автомобилю.

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Эксперт уверен в том, где парковать машину не стоит - он говорит, что соль на дороге, которую используют зимой для борьбы с наледью, может испортить авто, если оно будет стоять в отапливаемом гараже:

"Соль разъедает металл в вашей машине не в твердом виде, а в жидком. Если на улице мороз, то нет водного раствора, и ничего не разъедается".

Из его слов получается, что как только вы заезжаете на автомобиле в гараж и оставляете его там, соль со льдом начинают таять, эта смесь, накапливаясь на кузове, рано или поздно станет причиной коррозии. Именно поэтому механик рекомендует всегда оставлять машину на улице зимой во время мороза.

В комментариях под видео с рекомендациями автомеханика пользователи делились лайфхаками - несколько человек сказали, что если машину бросать на улице не хочется, и нужно ставить ее в гараж, можно регулярно мыть кузов, избавляя его от соли и песка.

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