Звезда футбола отметил, что этим простым ценностям его научили собственные родители, поэтому он передал их своим потомкам.

Экс-футболист и бизнесмен Дэвид Бекхэм поделился ключевыми принципами воспитания своих детей в разговоре с Таней Браер на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

Во время интервью Бекхэм рассказал о "простых ценностях", которым его родители научили его с детства.

"Я думаю, что они привили мне правильные ценности, и это простые ценности - относиться ко всем одинаково и проявлять уважение к людям, и я старался делать то же самое со своими детьми", - сказал Бекхэм.

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Отец четверых детей, среди которых 13-летняя Харпер и 25-летний Бруклин, отметил, что с раннего возраста учит своих детей вежливости и уважению к другим.

"Все мои мальчики знают, что они позволяют женщине пройти раньше них. Они встают, когда женщина выходит из-за стола, они жмут руку, глядя в глаза. Все мои дети с двух-трех лет говорили "приятного аппетита" и "спасибо", - поделился он.

Бекхэм впервые посетил WEF, чтобы получить хрустальную награду за его работу по защите уязвимых детей в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ с 2005 года. Он рассказал, что отцовство стало основным источником вдохновения для его благотворительной деятельности.

Бывший футболист много путешествовал, чтобы повысить осведомленность о трудностях, с которыми сталкиваются дети во всем мире. Он посетил Камбоджу, чтобы встретиться с жертвами насилия, Южную Африку, чтобы пообщаться с семьями, живущими с ВИЧ и СПИДом, и Филиппины, где видел последствия тайфуна Хайян.

"Я брал с собой нескольких своих детей в разные поездки. Все они хотят участвовать в работе ЮНИСЕФ, которую я выполняю. Я показываю им картинку за картинкой, когда возвращаюсь домой из этих поездок, и это просто дает им представление о том, что на самом деле происходит в мире", - рассказал Бекхэм.

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