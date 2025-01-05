Психолог рассказал, как наши собственные или чужие ожидания могут сотворить "чудо".

С детства многие из нас сталкивались с заявлениями родителей о том, что в будущем нас ждет успех. Впоследствии мы могли это слышать от начальника на работе. Эти слова "утверждения" впоследствии постепенно могли изменить наше мышление, подтолкнуть к тому, чтобы работать усерднее и стремиться выше, зная, что кто-то ожидает от вас успеха.

Именно здесь и проявляется "эффект Пигмалиона" - самоисполняющееся пророчество. Когда на человека возлагаются большие надежды, он начинает усваивать эти убеждения, и ожидание успеха в конечном итоге создает условия для успеха, пишет доктор философии и психолог Марк Треверс в материале для Forbes.

С другой стороны, заниженные ожидания могут привести к неудачам. То же самое относится к собственным ожиданиям и убеждениям. Ваши убеждения относительно собственного потенциала напрямую определяют ваши действия, которые, в свою очередь, определяют ваши результаты.

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Поэтому Треверс рекомендует два способа использовать этот эффект в своих интересах с помощью ожиданий.

Формирование высоких ожиданий с установкой на рост

Основополагающим шагом в использовании "эффекта Пигмалиона" для достижения личного успеха является установление высоких, но реалистичных ожиданий для себя. Высокие ожидания вдохновляют на решительность и стойкость. Они побуждают выйти за пределы своей зоны комфорта и добиться результатов, которые раньше казались недостижимыми.

Ключевую роль в этом процессе играет принятие "установки на рост" — убеждение, что способности и интеллект можно развить с помощью обучения и настойчивости.

Фиксированный образ мышления, напротив, рассматривает способности, интеллект и таланты как врожденные черты, которые нельзя существенно изменить или развить. Люди с фиксированным мышлением склонны считать, что они либо хороши, либо плохи от природы, и часто избегают трудностей из-за страха потерпеть неудачу или убежденности в том, что они не смогут совершенствоваться.

Вместо того чтобы думать: "У меня ничего не получается", человек с установкой на рост может сказать: "Я могу стать лучше, если буду практиковаться и посвящать себя делу".

Эффект Пигмалиона укрепляет вашу веру в способность добиться успеха, а менталитет роста побуждает вас принимать вызовы, учиться на ошибках и продолжать совершенствоваться. Все вместе это создает условия, в которых упорство и вера в себя приводят к большим успехам и достижениям.

Найдите ценность в своих целях, чтобы повысить мотивацию

Когда вы осознаете ценность того, что вы делаете, ваша мотивация повышается. Это также может повлиять на то, как другие воспринимают ваш потенциал.

Американский педагог-психолог Жаклин Экклз разработала теорию "ожидание-ценность" еще в 1980-х годах, а ее исследование было опубликовано в журнале Psychological Science. Согласно этой теории, на нашу мотивацию влияют два фактора:

Ожидание или наша уверенность в успехе

Ценность или ценность результата, по нашему мнению.

Проще говоря, мы с большей вероятностью будем стремиться к цели, если верим, что сможем ее достичь, и если результат нам очень важен.

Для этого в самом начале лучше ответить себе честно на несколько вопросов:

Насколько сильно я верю в то, что смогу добиться успеха в этом деле? Кажется ли эта цель посильной для меня?

Насколько важна для меня эта цель? Достаточно ли я забочусь об этой цели, чтобы довести ее до конца?

Если вы не уверены в своих силах, вы должны работать над укреплением этой веры, ставя перед собой небольшие, более достижимые цели, сложность которых постепенно возрастает.

Если ваша цель - открыть свой бизнес, она может заключаться не только в финансовом успехе, но и в создании чего-то, что отражает ваши творческие способности, или в оказании влияния на общество.

Другие советы из области психологии

Ранее УНИАН сообщал, как избежать "эффекта Ромео и Джульетты" в отношениях. Психолог назвал три совета для родителей, один из которых — позволить ребенку учиться на собственных ошибках.

Кроме того, исследование, которое было начато еще в 1938 году, установило единственный "ключ к счастью". Тогда ученые каждые пять лет собирали некоторую информацию об испытуемых, а также каждые 15 лет встречались лично для интервью с ними.

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