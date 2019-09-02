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Борис Джонсон завел себе щенка (фото)

18:15, 02 сентября 2019
Курьёзы
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На Даунинг-стрит теперь будет жить щенок по кличке Дилин / Twitter. Carrie Symonds

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Как сообщает SkyNews, пара забрала 15-недельного щенка из приюта в Уэльсе. Как сообщили в зоозащитной организации Friends of Animals Wales (FOAW), щенок родился на собачей ферме, но его бросили, потому что он родился с искривленной челюстью. Животному оказали помощь.

Кэрри Симондс раскрыла имя щенка в Twitter, сопроводив публикацию фотографиями, на которых он исследует свой новый дом на Даунинг-стрит.

Псу Джонсона еще предстоит познакомиться с Ларри – штатным правительственным котом-мышеловом.

Ранее сообщалось, что кота Ларри могут выселить из квартиры премьера Британии из-за Джонсона. СМИ допускали, что если новый премьер заведет себе собаку, то у Ларри могут возникнуть проблемы. 

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Теги: #Лондон#Джонсон#Даунинг стрит