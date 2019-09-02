Борис Джонсон завел себе щенка (фото)

Псу британского премьера еще предстоит познакомиться с Ларри – штатным правительственным котом-мышеловом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его девушка Кэрри Симондс завели себе щенка по кличке Дилин (Dilyn).

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Как сообщает SkyNews, пара забрала 15-недельного щенка из приюта в Уэльсе. Как сообщили в зоозащитной организации Friends of Animals Wales (FOAW), щенок родился на собачей ферме, но его бросили, потому что он родился с искривленной челюстью. Животному оказали помощь.

Кэрри Симондс раскрыла имя щенка в Twitter, сопроводив публикацию фотографиями, на которых он исследует свой новый дом на Даунинг-стрит.

Псу Джонсона еще предстоит познакомиться с Ларри – штатным правительственным котом-мышеловом.

Meet our gorgeous little rescue puppy, Dilyn 💚 #AdoptDontShoppic.twitter.com/kPmMaYM4dv — Carrie Symonds (@carriesymonds) September 2, 2019

Ранее сообщалось, что кота Ларри могут выселить из квартиры премьера Британии из-за Джонсона. СМИ допускали, что если новый премьер заведет себе собаку, то у Ларри могут возникнуть проблемы.