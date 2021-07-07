Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у своего среднего сына Дмитрия Гордона. В сети сразу же отреагировали массой мемов и остроумных комментариев.
Запись разговора, который длился полтора часа, появилась на YouTube-канале "В гостях у Гордона" во вторник, 6 июля.
В анонсе к интервью на сайте gordonua.com говорится, что Дмитрий Гордон–младший родился в 1995 году в Праге (Чехия). После окончания киевской школы поступил в Музыкальный колледж Беркли в Бостоне (США). Сейчас живет в Лос-Анджелесе, пишет музыку для американских звезд и фильмов. Также Гордон-младший является четырехкратным чемпионом Европы по объединенным единоборствам (ката с оружием) в юношеской категории.
На появление двух Гордонов в одной студии сразу же отреагировали в сети - там, прежде всего, интересовались, в честь кого Дмитрий Гордон назвал своего сына Дмитрием, и действительно ли других его сыновей также зовут Дмитриями:
- "Дмитрий Гордон в гостях у Дмитрия Гордона. Наконец-то!";
- "Дмитрий, а в честь кого Вы назвали сына?;
- "Остальных сыновей тоже назвали Димой?"
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