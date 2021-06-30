Его примеру был вынужден последовать и телеведущий Василий Голованов.

Украинский журналист Дмитрий Гордон оригинальным образом отметил победу украинской сборной в 1/8 финала Евро-2020 – вылил на себя стакан воды.

Гордон следил за матчем в прямом эфире канала «Украина 24». По его итогам он встал, и со словами «Ну что, как пообещал…», опрокинул стакан себе на голову. Его примеру был вынужден последовать и телеведущий Василий Голованов.

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Ранее посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил украинскую сборную с победой над шведской командой в 1/8 финала Евро-2020. После напряженного матча дипломат написал в Twitter «Слава Україні, героям слава!».

Победа Украины над Швецией в Евро-2020

Сборная Украины добыла историческую победу на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко смогла одолеть Швецию со счетом 2:1. Таким образом, впервые в истории украинцы сыграют в 1/4 финала чемпионата Европы.

За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.

В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.

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Автор: Дмитрий Захаров