Чрезмерное потребление кофеина в жару может не лучшим образом сказаться на вашем здоровье.

Если вы любите пить чай или кофе чашками, даже когда летняя жара достигает своего пика, то вам стоит знать, что чрезмерное потребление кофеина в жару может не лучшим образом сказаться на вашем здоровье. Как пишет HealthShots, избыточное потребление кофеина может усугубить побочные эффекты жары на организм.

Вот несколько причин, которые заставят вас пересмотреть свое потребление кофеина летом:

1. Обезвоживание

Известно, что кофеин вызывает обезвоживание. Кофеин - это мочегонное средство, которое вызывает повышенное выделение мочи из организма. Он также может обмануть ваше тело, заставив его испытывать меньшую жажду, что может привести к обезвоживанию. Кофе с сахаром - еще одно плохое сочетание, которое приводит к обезвоживанию в летнюю жару.

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2. Увеличение частоты сердечных сокращений

Кофеин повышает частоту сердечных сокращений и кровяное давление. Летом употребление кофеина может создать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и привести к дискомфорту или другим проблемам со здоровьем.

3. Плохой режим сна

Летние месяцы могут привести к нарушению режима сна, потому что повышенная температура тела мешает заснуть. Даже летом температура в помещении, как правило, выше, что затрудняет засыпание. Если во время всего этого вы добавите в свой рацион кофеин, это усугубит ваши проблемы со сном в летний период. В результате на следующий день вы будете чувствовать себя раздраженным и уставшим.

4. Хроническое беспокойство и раздражительность

Повышенное потребление кофеина может вызвать чувство тревоги и раздражительности. Поэтому, если вы страдаете от тревожности, старайтесь воздерживаться от кофеина, так как он способствует более спокойному настроению и снижает уровень стресса. Исследование 2005 года показало, что избыточное потребление кофеина может спровоцировать такие психические заболевания, как тревожные расстройства, психотические симптомы или проблемы со сном.

5. Повышенный риск заболеваний, связанных с жарой

Употребление кофеина может нарушить терморегуляцию, что повышает риск развития таких заболеваний, как тепловое истощение или тепловой удар. Отказ от употребления кофеина может помочь поддержать охлаждающие механизмы вашего организма.

Попробуйте заменить свои любимые напитки с кофеином на более увлажняющие или освежающие, такие как вода, настоянная на фруктах, лимонад, лаймовая газировка, кефир, кокосовая вода или травяные чаи.

В Украине сохраняется аномально жаркая погода. В ближайшие дни столбики термометров поднимутся до 38, и опускалься начнут только с 18 июля - в Киеве, а на юге, востоке и в центральных областях ослабления жары можно ждать не ранее 26 июля.

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