Женщина подчеркивает, что декоративные подушки обязательно должны иметь молнию.

Известный дизайнер интерьера поделилась пятью вещами, которые не стоит покупать, если вы хотите сэкономить деньги и сделать ваш дом более современным.

Как пишет издание Mirror, дизайнер Джули Соуза пользуется немалой популярностью в сети – у нее более двух миллионов подписчиков. По словам гуру дизайна интерьера, ошибка номер один – это покупка фоторамок. Вместо того, чтобы покупать глянцевые и блестящие рамки, она советует выбирать нейтральный матовый стиль.

"Если вы любите ставить таблички "Живи, смейся, люби" или "Добро пожаловать", или что-то в этом роде, то для вас плохие новости. Джули рекомендовала людям избегать "всего, что содержит слова", поскольку это "не оставляет ничего для воображения", – пишет издание.

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Также дизайнер советует избегать декора, похожего на что-то неестественное. В частности, не используйте при оформлении интерьера деревянные фигурки грибов и тому подобное.

Особое внимание Джули уделила подушкам. По ее словам, декоративные подушки обязательно должны иметь молнию на чехлах. Если ее нет, у вас возникнут трудности с их заменой или стиркой.

Дизайнер интерьера также настояла на том, чтобы люди были осторожны при покупке одеял. Хотя пушистое одеяло может быть одним из самых удобных вариантов, Джули сказала, что такие вещи делают интерьер "дешевым". Вместо этого она предложила выбрать вариант с выраженной текстурой и "все, что связано".

Женщина семь лет живет в собственной машине: люди ошеломлены ее расходами

Ютубер Хобо Але последние семь лет живет в своей машине. Она поделилась с подписчиками, сколько составляют ее ежемесячные расходы.

По словам женщины, такой образ жизни она ведет с парнем, и затраты часто зависят от того, куда они путешествуют. Так, за текущий месяц расходы составили примерно 1232 доллара на двоих.

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