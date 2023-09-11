Она тратит в месяц гораздо меньше, чем платила бы за аренду жилья, и это без учета компослуг.

Жизнь в автомобиле или микроавтобусе становится все более обычным явлением, поскольку арендная плата за жилье увеличивается с каждым годом. Ютубер Хобо Але, которая последние семь лет жила в своей машине, шокировала своих зрителей, рассказав, сколько она обычно тратит в месяц, рассказывает The Sun.

В своем видео она отметила, что главное преимущество жизни в автомобиле - гибкость. Она может стоить столько, сколько вы захотите, потому что на это влияет очень много факторов.

"То, как часто вы передвигаетесь, как быстро вы путешествуете, где останавливаетесь, сколько стоит (или нет) ваше место для кемпинга, где вы живете или как питаетесь, все это влияет на стоимость", - отметила женщина.

Видео дня

Она отметила, что все зависит от ваших приоритетов, вашего личного стиля путешествия и предпочтений. Для нее и ее парня расходы, как правило, различаются в зависимости от того, куда они едут.

В качестве примера она привела поездку в Йеллоустон: вместо того, чтобы разбить лагерь в свободном месте за пределами парка, они оба решили заплатить за место в парке ради удобства. За этот месяц общие расходы составили примерно 1232 доллара на двоих, в то время как в другие месяцы они экономят на кемпинге, как правило, тратят около 896 долларов.

Это значительно дешевле, чем средние цены на аренду, без учета коммунальных услуг, которые паре не приходится оплачивать.

Она отметила, что расходы также зависят от того, где покупать продукты или как часто есть вне дома. Расходы на страхование автомобиля или медицинское обслуживание также влияют на общий бюджет.

Подводя итог видео, женщина говорит, что жизнь в дороге увлекательна и очень полезна, но важно соответственно планировать бюджет.

Чтобы жить в машине, важно поддерживать ее в хорошем состоянии

А тут пригодятся советы от опытного механика.

Он в частности, назвал популярный совет по экономии топлива, которая может "убить" авто. Также он перечислил пять вещей, которые не стоит делать с вашим автомобилем.

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