Дефицит железа может привести к ощущению усталости, головокружению и упадку сил.

Железо - это минерал, который выполняет в организме много важных задач, а потому надо контролировать, чтоб его потребление происходит в достаточном объеме.

Как рассказала зарегистрированный диетолог и представитель Академии питания и диетологии Кэролайн Сьюзи изданию TODAY, если вы не получаете достаточно железа, вы можете чувствовать усталость, головокружение и упадок сил.

Одна из важнейших функций железа в организме - способствовать выработке гемоглобина. Железо также поддерживает рост мышц, обмен веществ, здоровье соединительных тканей, функцию клеток и гормональное здоровье.

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Мужчины должны получать 8 миллиграммов железа в день. Количество этого минерала, необходимого женщинам, зависит от их возраста и других факторов. В период постменопаузы они должны получать 8 миллиграммов железа в день, в то время как те, кто находится в пременопаузе, должны получать около 18 миллиграммов в день.

Если вы не получаете достаточно железа, вы можете почувствовать:

хроническую усталость;

головокружение;

одышку;

нерегулярное сердцебиение;

странную тягу в питании (например, льда или красного мяса).

По мнению экспертов, в пище содержатся две основные формы железа: гемовое и негемовое. Первый тип можно получить потребляя продукты животного происхождения, в то время как негемовое железо содержится в продуктах растительного происхождения.

Однако, хотя можно получить много железа из негемовых вегетарианских источников, полифенолы в таких продуктах препятствуют усвоению железа организмом. Это означает, что вам может потребоваться есть больше этих продуктов, чтобы учесть более низкое усвоение.

Диетологи также посоветовали, какие продукты лучше есть, чтобы получать достаточное количество железа:

устрицы;

говяжья печень;

говядина;

сардины;

курица;

шпинат;

индейка;

чечевица;

фасоль;

нут;

помидоры;

кешью;

картофель с кожурой;

злаки;

хлеб и рис в составе которых много железа.

Включив эти продукты в свой рацион, можно избавиться от многих проблем со здоровьем.

Другие советы диетологов

Рождество, как известно, время, когда многие из нас едят больше, чем в другое время года, в том числе и овощей. Брюссельская капуста, брокколи, пастернак и морковь - лишь некоторые из праздничных фаворитов. А вот о других сезонных овощах, как правило, забывают. Диетолог посоветовала, какие продукты не стоит избегать.

Опытные диетологи поделились эффективными привычками питания, которые могут помочь избавиться от жира на животе, особенно того, который появляется с возрастом.

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