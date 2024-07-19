Жесткие диеты часто неустойчивы.

Диета 80/20 - это гибкий подход к питанию, который фокусируется на выборе здорового образа жизни в 80% случаев и допускает поблажки в 20% случаев, пишет SheFinds.

"В этом методе особое внимание уделяется потреблению продуктов с высоким содержанием питательных веществ, таких как фрукты, овощи, нежирные белки и цельнозерновые продукты, в большинстве приемов пищи, а также время от времени разрешается употреблять угощения или продукты, которые вы любите", - пишет издание.

Диета 80/20 для похудения - в чем секрет

Эксперты, которые дают советы и рекомендации по снижению веса, рассказали, почему этот метод может помочь похудеть, не ограничивая вас чрезмерно. По их словам, жесткие диеты часто неустойчивы.

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Итак, в рамках указанной диеты в 80% случаев вам следует делать здоровый выбор - употреблять нежирные белки, клетчатку, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и полезные жиры. В 20% случаях вы можете позволить себе любимые продукты "в меру".

"Вы позволяете себе наслаждаться угощениями и едой, которая вам особенно нравится, не чувствуя при этом вины или чрезмерных ограничений, и это делает данную диету очень устойчивым способом поддержания здорового питания", - отметила одна из экспертов.

Данный метод способствует осознанному питанию, гибкости и снижению стресса - аспектам, которые часто связаны с чрезмерно строгими диетами.

Напомним, ранее УНИАН писал 4 способа сжечь больше калорий и получить максимум от ходьбы.

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