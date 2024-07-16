Теперь дело за малым - понять, как стимулировать выработку в организме нужных молекул.

Борьба с лишним весом может быть более или менее успешной в зависимости от выбранной диеты и режима физических нагрузок. Однако разные люди, сидящие на одинаковой диете и выполняющих одинаковые физические нагрузки, могут терять вес с очень разной скоростью.

Долгое время ученые пытались понять, почему конкретно индивидуальный метаболизм может оказывать столь значительный эффект. Новая научная работа, опубликованная в журнале Molecular Metabolism, проливает свет на возможные причины этого.

В прошлом ученые уже выяснили, что организм вырабатывает молекулы белка PGC-1⍺ в качестве реакции на физическую активность. Вероятно, они как-то стимулируют энергетический обмен, однако до сих пор были сомнения, что увеличение количества этого белка может ускорить похудение.

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Группа японских исследователей из Университета Кобе выяснила, что у молекул PGC-1⍺ бывает несколько вариаций. Те же молекулы в вариации b и c во время тренировки вырабатываются гораздо активнее. Но не у всех. И это ключевой момент.

Эксперимент, поставленный японцами на мышах, выявил, что животные, у которых не вырабатывались молекулы типов b и c, во время физической активности потребляли меньше кислорода и сжигали меньше жира.

Затем японские исследователи повторили свой эксперимент на группе из 10 людей. Результаты оказались такими же, как и у животных: меньшее количество сигнальных молекул типов b и c означало меньшее потребление кислорода, меньший расход энергии и, соответственно, менее эффективное сжигание жира.

Авторы исследования считают, что данное открытие может иметь большое значение, поскольку указывает путь разработчикам препаратов для похудения.

"В последнее время были разработаны препараты против ожирения, которые подавляют аппетит, и их все чаще назначают во многих странах мира. Однако не существует лекарств, которые лечили бы ожирение, увеличивая расход энергии. Если удастся найти вещество, повышающее уровень сигнальных молекул типов b и с, это может привести к разработке лекарств, которые увеличивают расход энергии во время физических нагрузок или даже без них", – говорят исследователи.

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Как писал УНИАН, супербактерия, которая убивает 300 000 человек в год, быстро эволюционировала из обычных бактерий. Исследование может помочь больницам лучше контролировать распространение инфекций, вызываемых супербактериями.

Также мы рассказывали, что ученые выявили дополнительную угрозу, исходящую от посуды, которой пользуется каждый. Пластиковые бутылки и так считались не самым лучшим изобретением человечества, но новое открытие значительно ухудшит его репутацию.

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