Борьба с лишним весом порой изнуряет, но только если вы не знаете этого правила.

Диеты уже давно стали популярным подходом к достижению и поддержанию здорового веса. В то время как некоторые диеты сосредоточены на сбалансированном питании и устойчивых привычках, другие попадают в категорию причудливых, обещающих быстрые результаты за счет экстремальных мер.

Издание She Finds пишет, что такие диеты могут быть заманчивыми, но не могут обеспечить долгосрочный результат или пользу для здоровья.

Доктор Эдмонд Хакими рассказал о правиле питания 30-30-30. По его словам, эта диета может помочь благодаря сбалансированному составу макроэлементов, потреблению белков, полезных жиров и углеводов.

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Может ли диета 30-30-30 помочь в потере веса

Хакими отмечает, что правило питания 30-30-30 структурирует приемы пищи с соотношением макроэлементов: 30% белков, 30% жиров и 30% углеводов. Оставшиеся 10 % обычно отводятся под другие необходимые питательные вещества или могут быть скорректированы в зависимости от индивидуальных потребностей.

"Обеспечивая сбалансированное потребление белков, жиров и углеводов, этот метод помогает поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня. Такой баланс позволяет предотвратить скачки и перепады сахара в крови, которые часто приводят к тяге к еде и перееданию. Известно, что повышенное потребление белка способствует насыщению. Он помогает чувствовать себя сытым в течение более длительного времени, снижая вероятность переедания. Кроме того, белок обладает более высоким термическим эффектом, то есть ваш организм сжигает больше калорий при переваривании белка по сравнению с жирами и углеводами", - объяснил Хакими.

Что касается здорового потребления жиров и углеводов, то, по его словам, "жиры имеют решающее значение для различных функций организма, и если их употреблять в правильных пропорциях, они могут помочь в поддержании здорового метаболизма", а "выделяя 30% потребляемых углеводов, вы обеспечиваете себя достаточным количеством энергии для повседневной деятельности и физических упражнений, что является важным компонентом потери веса".

Всем ли подходит правило питания 30-30-30

По словам Хакими, эта диета, скорее всего, не подойдет спортсменам или людям, ведущим активный образ жизни, "может потребоваться более высокое потребление углеводов, чтобы поддержать свои энергетические потребности". Людям с определенными заболеваниями, "например, с болезнями почек, может потребоваться ограничить потребление белка". Вегетарианцам или веганам "может потребоваться найти альтернативные источники белка и жиров, которые соответствуют их диетическому выбору".

Ранее УНИАН писал, в чем секрет популярной диеты 80/20.

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