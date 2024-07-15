В сети набирает популярность новая диета под названием "30-30-3". Видеоролик, в котором подчеркиваются основные принципы питания, привлек широкое внимание и вызвал дискуссии в социальных сетях, пишет Newsweek. Концепция была представлена доктором Эми Шах, сертифицированным врачом и диетологом, которая специализируется на клинической медицине и аллергологии/иммунологии.
Что предусматривает метод питания "30-30-3"
30 граммов белка в первом приеме пищи: Шах подчеркивает важность начала дня с приема пищи, богатой белком. "Когда в первом приеме пищи есть белок, это помогает улучшить здоровье кишечника, обуздать тягу к еде и сбалансировать уровень сахара в крови ", - рассказала она Newsweek.
30 граммов клетчатки в течение дня: Шах отмечает, что клетчатка крайне важна для поддержания здорового микробиома кишечника. Тридцать граммов клетчатки - это количество, рекомендуемое врачами для "питания" наших хороших кишечных бактерий и поддержания хорошего здоровья, - объясняет она. Клетчатка не только поддерживает здоровье пищеварительной системы, но и способствует общему благополучию, регулируя уровень сахара в крови и способствуя насыщению".
Три пробиотических продукта в день: Включение в рацион продуктов с пробиотиками очень важно для здоровья кишечника. Пробиотики - это живые полезные бактерии или дрожжи, которые помогают поддерживать здоровый баланс кишечных бактерий, способствуют пищеварению и укрепляют иммунную систему. Шах рекомендует употреблять три пробиотических продукта в день, например, йогурт, кефир и квашеную капусту. Эти продукты богаты пробиотиками и обладают многочисленными преимуществами для здоровья.
Другие диетологи отмечают, что концепция 30-30-3 способствует питанию за счет "простоты, устойчивости и отсутствия ограничений".
Такой режим питания может принести пользу для здоровья, включая улучшение состояния кишечника и контроль веса, снизить риск некоторых хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и некоторые виды рака, и даже укрепить психическое здоровье.
Кому не подходит такой способ питания
Диетологи отмечают, что потребление 30 граммов клетчатки может вызвать желудочно-кишечный дискомфорт, особенно если вы не придерживаетесь диеты с высоким содержанием волокон. Если у вас есть заболевания почек, диета 30-30-3, вероятно, вам не подходит, так как в ней содержится довольно много белка, что делает ее более тяжелой для почек.
Как писал УНИАН, одно из недавних исследований показало, что женщины, соблюдающие средиземноморскую диету, живут значительно дольше.