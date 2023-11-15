Некоторые люди притворяются дружелюбными, но на самом деле это нет.

Умение распознавать тонкие черты поведения поможет вам сэкономить много времени. Недоброжелательные люди окружают нас повсюду, но мы не всегда замечаем тревожные сигналы.

Это могут быть наши близкие люди, деловые партнеры, соседи по квартире, родители, начальники, сотрудники. Чем раньше получится это понять, тем лучше.

Выборочная эмпатия

Когда речь заходит об эмпатии, в полной мере подтверждается старая пословица: "Если человек вежлив с вами, но груб с официантом, значит, он нехороший человек".

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Любой человек может симулировать эмпатию, если это ему выгодно. Сочувствие должно исходить из глубины души, оно должно быть искренним и последовательным.

Подтрунивание

По-настоящему хорошие и надежные люди желают всем добра. Когда они дают положительную оценку, они, как правило, имеют в виду именно это. Поэтому если кто-то имеет привычку тонко принижать других, используя сарказм, значит, что-то не так.

Манипуляции

Не секрет, что хорошие люди, как правило, обладают сильным характером. Они не будут прибегать к тактике манипуляций, чтобы получить желаемое. Это ниже их достоинства.

Если же человек не такой уж и хороший, то он может использовать для достижения своих целей метод уговоров или другие манипулятивные приемы.

Попытки избежать ответственности

Если человек никогда не отвечает за свои поступки, то он не является особенно хорошим человеком. Нужно обладать сильным характера, чтобы признать свои недостатки.

Если отбросить крайние случаи, то нет ничего постыдного в том, чтобы ошибаться. Ошибаться - это по-человечески.

Проверка границ

Уважение к границам означает внимание. Поэтому если вы знаете человека, который часто нарушает ваши границы, например, вторгается в личное время и пространство, это говорит о многом.

Сплетни

Сплетни могут показаться обыденными и безобидными, но по своей сути они таковыми не являются. Когда человек сплетничает, он часто охотно распространяет ложную информацию о людях.

Они получают мимолетное удовольствие от чужого несчастья, не обращая внимания на то, как это может отразиться на самом человеке или его репутации.

Вежливый эгоцентризм

Когда речь идет об искренней доброте, то актуально правило "поступки говорят громче слов". Любой человек может произносить нужные слова, но если они не подкреплены никакими доказательствами, то эти слова ничего не значат.

Отсутствие надежности

Вам может показаться, что опоздание или отказ в последнюю минуту - это вполне безобидное явление. Если вы знакомы с таким человеком, то, возможно, даже готовы простить его.

Но это отсутствие надежности, что должно насторожить. Если вы можете быть пунктуальным, то и они могут. Все просто.

Если среди окружения есть недоброжелательный человек, не все потеряно. Возможно, он слишком зациклен на своем, чтобы понять, что что-то не так, поэтому ему можно дать шанс.

Но если попытки донести то, что что-то не так, уже предпринимались и ничего не изменилось, то, возможно, пришло время двигаться дальше.

Как ранее сообщал УНИАН, есть 10 вредных неочевидных привычек, которые могут мешать человеку добиться успеха.

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