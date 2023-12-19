Очевидно, далеко не все долгожители ограничивают собственный рацион только здоровым питанием.

Считается, что здоровый образ жизни является главным залогом долголетия. Многие долгожители именно это и советуют. Однако нельзя обойти вниманием и случаи, когда люди наслаждаются спиртным чуть ли не ежедневно и доживают до 100 лет.

Как пишет WCPO, на прошлой неделе в американском штате Огайо отпраздновала свой 105-й день рождения жительница городка Лавленд Флоренс "Фло" Хекман. И одним из ее любимых напитков является Fireball – популярный в Северной Америке бренд канадского виски.

Секрет Фло в том, как прожить долгую и счастливую жизнь, заключается в том, чтобы всегда заботиться о себе, находить хорошее в людях, быть счастливым, "не быть капризным" и научиться жить с тем, что у вас есть.

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Некоторые из ее любимых увлечений — это 20-минутные упражнения в день, просмотр матчей любимой футбольной команды, смакование Fireball, игра на органе, прогулки, танцы и общение с друзьями в их кампусе для пожилых людей Traditions of Deerfield.

Флоренс Хэкман родилась 16 декабря 1918 года здесь же в Огайо – в городе Цинциннати. Она младшая из девяти братьев и сестер. Ее отец, Генри Альбертс, приехал в США из Германии и поселился в Овер-Рейне, районе Цинциннати, где она выросла.

В 1940 году она вышла замуж за Джо Хэкмана. Пара прожила в браке 71 год, прежде чем Джо умер в 2011 году в возрасте 96 лет.

У преданной пары было двое детей, Джоанна и Рик. Столетняя долгожительница имеет четырех внуков, четырех правнуков и двух праправнуков.

Мать Фло прожила до 103 лет, а ее сестра дожила до 101 года.

Другие интересные материалы о долгожителях

Как писал УНИАН, исследователь долголетия из Японии, чья прабабушка дожила до 116 лет, поделилась секретами японских долгожителей. Как правило, они не едят много мяса и уделяют много времени семье. Однако у них есть и другие привычки.

Также мы рассказывали, что один из старейших жителей Великобритании 107-летний Леонард Хоуз рассказал, как ему удалось прожить столько лет, сохраняя ясный ум и достаточно сил. Главным секретом оказался завтрак, который он ест практически всю сознательную жизнь.

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