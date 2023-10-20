Несмотря на свой возраст, мужчина сохраняет ясный ум и следит за событиями в мире.

Один из старейших жителей Великобритании 107-летний Леонард Хоуз рассказал, как ему удалось прожить столько лет, сохраняя ясный ум и достаточно сил. Своими секретами он поделился с изданием The Independent

Леонард родился в 1916 году. В свое время он участвовал во Второй мировой войне, при его жизни в Британии успели смениться пять монархов. Господин Хоуз является старейшим уроженцем своего родного города Бристоль, а в целом в Британии – он 12-й старейший житель.

Леонард вынужден был бросить учебу в школе в 14 лет и пошел приобретать специальность сантехника. В 1937 году он устроился на работу в Post Office Telephones, где проработал следующие 44 года – с перерывом на участие в войне. На пенсию мужчина вышел в 1981 году в возрасте 65 лет – то есть более 40 лет назад.

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Хотя Леонарду сейчас 107 лет, оба его родителя умерли относительно рано – в 1945 и 1946 годах. Его жена Алиса умерла в декабре 2000 года в возрасте 81 года. Пара прожила в браке 60 лет.

Сейчас он живет в городке Ньюки в Корнуолле со своим единственным сыном Дэвидом и невесткой Кэрол. По словам женщины, ее свекор, хоть уже почти глухой, однако активно следит за текущими событиями в мире и тренирует свой мозг.

"В 95 лет мы дали ему iPad, который он использует каждый день, чтобы следить за новостями и помогать ему разгадывать кроссворды! В последнее время он стал немного забывчивым и немного неуверенно держится на ногах и использует ходунки, чтобы передвигаться, но для своего возраста он чувствует себя чрезвычайно хорошо", – рассказала женщина.

Свою долгую жизнь Леонард Хоуз связывает с тем, что ест измельченную пшеницу с жирным молоком и большим количеством сахара. И это не диета последних лет. Долгожитель уверяет, что ест это блюдо столько, сколько себя помнит.

Другие советы для тех, кто желает прожить сотню лет

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