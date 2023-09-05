Он дал несколько полезных советов тем, кто хочет улучшить свою жизнь.

Известный врач-долгожитель Нил Полвин утверждает, что недостаток сна приводит не только к ослаблению иммунитета, но и к преждевременому старению.

В колонке для CNBC он рассказал, что старение можно разделить на две категории: внутреннее и внешнее. Внутреннее обусловлено генетическими факторами, а вот на внешнее может влиять образ жизни человека и его вредные привычки.

По словам Полвина, плохое качество сна - это ошибка № 1, из-за которой люди стареют быстрее, поскольку качественный сон - ключ к здоровой жизни. "Когда мы спим, организм сам себя восстанавливает. Сон по семь-восемь часов в сутки способствует улучшению здоровья клеток и тканей, когнитивных функций, иммунитета, уровня энергии и метаболизма. Между тем недостаток сна может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, включая высокое кровяное давление, депрессию, ожирение, инсульт, диабет и болезни сердца", - пишет он.

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Врач дал несколько советов, соблюдение которых поможет вам улучшить качество сна:

Старайтесь придерживаться последовательного графика сна. Выходите на утреннее солнце сразу после пробуждения. Ограничьте потребление кофеина и алкоголя: откажитесь от употребления кофеина за восемь часов до сна и алкоголя за три часа до сна. Ограничьте время работы с экраном перед сном, поскольку воздействие синего света от устройств негативно влияет на сон. Создайте расслабляющую процедуру отхода ко сну. Купите хороший матрас, постельное белье, маски для глаз и другие вещи, которые помогут вам расслабиться перед сном.

Чем опасен недосып

Ранее член Американской академии медицины сна Джон Клайн рассказал, что происходит с организмом человека, когда он не спит сутки или больше.

По его словам, мозг человека страдает уже через 24 часа без сна, а на 72-м часу без сна начинаются галлюцинации.

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