Стресс могут изменить то, что вы едите, а также повлиять на гормоны, которые влияют на обмен веществ и отложение жира.

Стресс - неизбежная и необходимая часть нашей жизни. Он может побудить вас к действию, но иногда стресс не проходит, и вы живете с ним - это и есть хронический стресс.

Издание Eating well пишет, что хронический стресс связан с целым рядом проблем со здоровьем, включая депрессию, проблемы с пищеварением, когнитивные расстройства и боли. И да, вы можете заметить изменения в своем весе.

"Хронический стресс может разрушить здоровье, способствуя увеличению веса и повышению уровня сахара в крови. Стресс также влияет на нашу способность контролировать тягу к еде", - говорит Лорен Харрис-Пинкус, M.S., RDN.

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Связь между стрессом и увеличением веса

Стресс не только меняет то, как и что вы едите, но и может изменить гормоны, которые влияют на аппетит и уровень голода.

"Высокий уровень стресса повышает уровень кортизола, который изменяет скорость расщепления организмом определенных макроэлементов, что приводит к повышению аппетита и перееданию", - говорит Лорен Твигге, диетолог.

Кортизол - это гормон, который выделяется организмом в ответ на стресс, но он также участвует в обмене веществ, воспалении и регулировании уровня сахара в крови.

"Химические вещества, вызывающие стресс, такие как кортизол, могут провоцировать набор веса, усиливая чувство голода, откладывая жир, повышая резистентность к инсулину и теряя мышечную массу", - объясняет Харрис-Пинкус.

То, где наш организм откладывает жир в ответ на стресс, также имеет значение - к сожалению, он, как правило, попадает в область живота. Этот вид жира, называемый висцеральным, окружает органы и повышает риск развития хронических воспалений, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Кроме того, стресс влияет на то, что вы едите. Когда мы испытываем стресс, мы тянемся к более калорийным продуктам, таким как чипсы, конфеты и мороженое. Этот процесс сам по себе может вызвать стресс, что образует порочный круг.

Хронический стресс и увеличение веса

Увеличение веса - сложное явление. На него влияет множество факторов, таких как генетика, режим сна, питания и физических нагрузок. Стресс тоже может занять свое место в этом списке. В пятилетнем исследовании ученые обнаружили, что у людей с самым высоким уровнем воспринимаемого стресса или переживших больше стрессовых событий в жизни, ИМТ был немного выше по сравнению с теми, у кого был низкий уровень стресса или не было стрессовых событий в прошлом.

В целом, данные, описывающие связь стресса и веса, не до конца ясны, в том числе и то, насколько сильно стресс может влиять на ваш вес.

"Исследования показывают, что сильный стресс не только влияет на общее количество съедаемой пищи, но и меняет виды продуктов, которые мы хотим съесть. Кортизол часто подталкивает наши вкусовые предпочтения в сторону очень приятных на вкус продуктов, которые часто содержат много калорий, сахара и жира", - говорит Твигге.

Управление стрессом для предотвращения увеличения веса

Хотя мы, конечно, не можем избежать любого стресса, мы можем попытаться управлять им с помощью изменения образа жизни:

высыпайтесь;

придерживайтесь баланса в питании;

добавьте в свою жизнь физическую активность;

позаботьтесь о своем психическом здоровье.

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