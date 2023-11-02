Рассказываем, как контролирует своих граждан Китай - социальный рейтинг и его подводные камни.

Многие украинцы знают о сериале "Черное зеркало" - в одной из его серий была показана модель социального рейтинга, где за каждый плохой поступок человек теряет баллы, а за "хорошее поведение" получает их. УНИАН выяснил, похож ли на сериальную модель китайский социальный рейтинг, и в чем его суть.

Что такое социальный рейтинг в Китае - главные принципы

Считается, что социальный рейтинг Китая, как модель, начал зарождаться еще в конце XX века, благодаря политике "открытых дверей". Суть ее была в том, чтобы иностранные компании хотели инвестировать в китайский рынок, это, в свою очередь, помогло бы развитию экономики Поднебесной. Однако из-за низкого уровня доверия и высокого уровня коррупции власти Китая были вынуждены прибегнуть к модели социального кредита - прозрачность бизнеса, честное ведение дел и чистая кредитная история должны были помочь в развитии частных и государственных компаний.

Спустя время, стало ясно, что то, как работает система рейтинга в Китае на примере бизнеса, дает свои плоды, именно поэтому такую же модель вполне можно применить и к обычным гражданам. Власти Китая утверждают, что сделано это было с целью повышения уровня осознанности жителей страны и улучшения их культурного уровня.

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Как считается социальный рейтинг в Китае - механика и примеры

Социальный рейтинг в Китае 2023 не имеет единой налаженной структуры - до сих пор модель находится в разработке и в периоде тестирования. Более того, социальный рейтинг считается не автоматически - статистику ведут обычные люди.

Принцип формирования рейтинга заключается в системе оценивания поступков человека по шкале от 0 до 1000 или от A до D. Информацию о его деятельности специально обученные люди берут из:

налоговой;

учебных заведений;

мест работы;

ЗАГСа;

правоохранительных органов;

любых государственных структур;

камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц.

Более того - у тех, кто собирает такую информацию, есть доступ даже к онлайн-покупкам, истории посещения браузера и социальным сетям человека. В больших городах идентифицировать человека получается автоматически, а вот в провинциях такие технологии недоступны - там "активисты" ходят с ручкой и бумажкой, записывая информацию о любых передвижениях своих сограждан и передают ее "куда надо".

Что дает высокий социальный рейтинг в Китае - красный и черный список

Данная модель предполагает наличие двух списков - черного и красного. В первый попадают те, кто нарушает правила. К примеру, если житель Поднебесной перебежал дорогу, не выплатил кредит, нарушил ПДД, нагрубил бабушке, "нагуглил" что-то запретное, ему могут ограничить доступ к определенным сайтам, снизить скорость интернета, запретить селиться в отелях, покупать билеты на тот или иной вид транспорта и даже лишить детей таких провинившихся граждан возможности обучаться в частной школе.

Исправиться и заслужить доверие властей можно, если решить свои финансовые проблемы, изменить поведение или сделать что-нибудь героическое на благо страны.

А вот у кого самый высокий социальный рейтинг в Китае, так это у тех, кто занесен в красный список. Это люди "общественно-полезные", то есть те, кто регулярно сдает кровь, занимается благотворительностью, принимает участие в жизни государства. За свою положительную гражданскую позицию они получают бонусы - скидки на оплату коммунальных услуг, бонус при трудоустройстве или бесплатный прокат велосипеда.

И черный, и красный списки влияют на репутацию человека в социуме - на улицах Китая можно увидеть билборды с портретами неблагонадежных китайцев. Это делается для того, чтобы все знали, с каким опасным элементом приходится жить рядом. С другой стороны, на тех же билбордах могут быть изображены люди из красного списка - в качестве похвалы и поощрения.

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