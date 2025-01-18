Конденсат на окнах может быть опасным для здоровья человека.

Зимой, скорее всего, вы просыпаетесь и видите, как на окнах появляется конденсат. Эта дополнительная влага может вызвать появление плесени, поэтому лучше понять, как предотвратить это. Одна из владелиц дома попробовала три рекомендованные методы, которые предотвращали образование конденсата, и, по ее словам, один из них оказался эффективным, пишет Express.

Пользовательница TikTok DoingUpMyHome рассказала:

"У вас есть конденсат на окнах? С наступлением холодов возрастает вероятность образования конденсата на внутренней стороне окон. Это не очень хорошо, поскольку он может превратиться в плесень, поэтому я искала хак, который бы решил эту проблему. За четыре дня я попробовала три разных способа, и победителем стал этот - моющее средство для посуды на чистой, сухой ткани из микрофибры".

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Для этого она наливает на тряпку жидкость для мытья посуды и накрывает ею все оконное стекло и рамы.

"Несколько раз протереть, чтобы на окнах не осталось пленки, и все сработало абсолютно блестяще. Главное здесь то, что это длится около двух недель, поэтому этот способ нужно повторять", - добавила блогер.

Также она попробовала этот способ в ванной комнате, чтобы зеркало не потело после душа, и это тоже, по ее словам, сработало идеально.

"Я попробовала миску с солью (20% эффективности) и бикарбонат натрия (80% эффективности). Но средство для мытья посуды сработало на 100% на моих окнах", - подчеркнула женщина.

Другие советы по ведению домашних дел

Ранее эксперт ответил, как часто нужно менять губку для посуды. По его словам, кухонную губку следует менять не реже, чем один раз в две-три недели, "в зависимости от того, как часто и грубо вы ее используете".

Также стало известно, как почистить пластиковые контейнеры, чтобы стали как новые. Для этого можно использовать моющее средство, уксус, сахар и антисептик для рук.

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