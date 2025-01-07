Пищевые контейнеры для еды иногда уже после первого пользования перестают выглядеть чистыми.

Пластиковые контейнеры для еды очень удобны: в них хранят продукты и транспортируют пищу. Но часто даже после первого использования помытый контейнер теряет свой первоначальный вид, даже если его тщательно моют - пластик тускнеет, а в труднодоступные места набивается грязь. Но есть парочка способов, как отмыть пластмассовые контейнеры, чтобы они стали совсем как новые.

Как чистить пластиковые контейнеры - простые лайфхаки

Есть несколько способов, как обновить пластиковый контейнер. Вот что можно использовать.

Моющее средство

Уверены, что его вы уже использовали для мытья судочков, но этот метод несколько иной.

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Нужно налить в грязный контейнер воду (теплую), влить 2 ст. л. моющего средства для посуды и бросить туда же кусочки столовых салфеток (или бумажных полотенец). Затем плотно закрыть контейнер плотно и хорошенько потрясти его в течение минуты.

Этот прием поможет очистить контейнеры от свежих загрязнений, жира и пятен.

Уксус

Можно ли мыть пластик уксусом? Можно и нужно. Уксус помогает избавиться от неприятного или затхлого запаха, который напитывает в себя пластик, и это также один из способов, как обновить пластиковый контейнер.

Хозяйки советуют развести в 200 мл воды 4 ст. л. уксуса, залить ее в контейнер и оставить на 15 минут, или около часа, в зависимости от загрязнений. Затем помыть и высушить.

Сахар

Один из способов, как отмыть пластиковые контейнеры от желтизны – использовать сахарный скраб.

Нужно насыпать в контейнер около 1⁄4 стакана сахара, полить его жидкостью для посуды и сверху положить 5-6 кубиков льда. Через час лед уже растает, нужно слить ту жидкость, что образовалась, а сахаром аккуратно протереть контейнер, стенки и дно.

По комментариям из сети, такой скарб убирает даже следы от куркумы.

Антисептик для рук

Совсем неожиданный вариант, но зато отлично справляется, если не знаете, чем отмыть застарелый жир с пластика, пятна и восстановить внешний вид цветных контейнеров.

Антисептик нужно нанести на пятна (или натереть им весь контейнер) и примерно на 1 час оставить, а затем протереть бумажным полотенцем.

Главное условие - антисептик должен содержать спирт.

Чтобы контейнеры дольше служили, их советуют не мыть металлическими мочалками и абразивами, а также не замачивать в очень горячей воде.

Ранее мы рассказывали, как отбелить кухонные полотенца - уникальный японский метод.

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