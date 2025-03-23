Рецепт броколи "Marry Me" - вегетарианская интерпретация знаменитого оригинального рецепта с курицей. Нежно-хрустящая броколи идеально сочетается с сочным сливочно-чесночным соусом с вялеными томатами. Немного молотого красного перца придает немного остроты, а базилик создает свежую завершающую нотку для этого королевского блюда. Как пишет EatingWell, этот рецепт идеально подходит в качестве гарнира или основного вегетарианского блюда, и готовится из простых ингредиентов.
Ингредиенты
- ⅔ стакана (1 стакан – 250 г) вяленых томатов в масле с травами, плюс 3 столовые ложки масла из банки
- 8 стаканов соцветий брокколи, разделить
- 1 большой лук-шалот, нарезанный (около ½ стакана)
- 1 столовая ложка измельченного чеснока
- 1¼ стакана овощного бульона
- 1 чайная ложка итальянских трав
- ½ чайной ложки паприки
- ¼ чайной ложки измельченного красного перца, плюс еще для украшения
- ¼ чайной ложки соли
- ¼ стакана жирных сливок
- 3 столовые ложки грубо нарезанного свежего базилика
- ½ стакана тертого сыра пармезан
Как приготовить:
Нагрейте 1 столовую ложку масла из вяленых томатов в большой сковороде на среднем огне. Добавьте 4 стакана брокколи ровным слоем и готовьте, не мешая, пока не подрумянится, около 3 минут. Перемешайте и готовьте еще 2–3 минуты. Переложите на тарелку. Повторите процесс с 1 столовой ложкой масла и оставшимися 4 стаканами брокколи.
В той же сковороде разогрейте оставшуюся 1 столовую ложку масла на среднем огне. Добавьте нарезанный лук-шалот; готовьте, часто помешивая, пока не станет мягким, около 2 минут. Добавьте ⅔ стакана вяленых томатов и 1 столовую ложку чеснока; Готовьте, постоянно помешивая, пока помидоры слегка не разварятся и не станут темно-красного цвета, около 2 минут.
Добавьте отложенную брокколи, 1¼ стакана бульона, 1 чайную ложку итальянской приправы, ½ чайной ложки паприки, ¼ чайной ложки молотого красного перца и ¼ чайной ложки соли. Накройте крышкой и готовьте, не мешая, пока бульон слегка не выпарится, а брокколи не станет хрустяще-нежной, 3 минуты. Добавьте ¼ стакана сливок и 2 столовые ложки базилика; готовьте, постоянно помешивая, пока соус слегка не загустеет, 1–2 минуты. Снимите с огня. Постепенно добавьте ¼ стакана пармезана, пока соус не расплавится и не смешается, 30–45 секунд. Посыпьте оставшейся 1 столовой ложкой базилика и 2 столовыми ложками пармезана. Украсьте дополнительным измельченным красным перцем, если хотите.
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