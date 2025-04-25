В списке есть куриная грудка и сардины.

Существует множество продуктов и напитков, которые содержат не меньше, а то и больше белка, чем протеиновые коктейли. В своей статье для health.com диетолог Джиллиан Кубала назвала 17 таких продуктов.

"Хотя многим нравятся протеиновые коктейли, вы можете захотеть разнообразить рацион другими белковыми продуктами, чтобы достигать свою суточную норму белка", - отметила специалист.

Какая еда содержит много белков - 17 продуктов

Вот какие продукты диетолог включила в свой список:

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Творог. Помимо белка, творог богат витаминами и минералами: B12, кальцием и селеном.

Консервированный тунец. В 85-граммовой порции тунца содержится 20,1 грамма белка.

Куриная грудка. Один из лучших источников белка. Также содержит витамины группы B, цинк и селен.

Креветки. 85-граммовая порция креветок содержит 20,4 грамма белка. Креветки также богаты витамином B12, селеном и астаксантином -мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений.

Фарш из индейки. В 85 граммах фарша из индейки - 25,3 грамма белка, что больше, чем в большинстве протеиновых коктейлей.

Консервированный лосось. 85 грамм консервированного лосося содержат почти 20 граммов высококачественного белка. Лосось также богат витаминами B12, селеном, калием и омега-3 жирными кислотами DHA и EPA, которые регулируют воспалительные процессы и поддерживают иммунитет.

Греческий йогурт. Греческий йогурт содержит более чем в два раза больше белка, чем обычный. Также он богат кальцием, который укрепляет кости и зубы, регулирует работу мышц, нервной системы, гормонов и расширение сосудов.

Эдамаме. Одна чашка эдамаме содержит 18,5 грамма белка. Эдамаме также содержит много клетчатки и фолиевую кислоту, необходимую для синтеза ДНК и созревания эритроцитов.

Сейтан. Это растительный белок, полученный из пшеничного глютена. В 85 граммах - 15 граммов белка. Имеет мясистую текстуру и часто используется в веганских блюдах - в воках, бутербродах и других рецептах.

Белая фасоль. Один из лучших источников растительного белка. Также содержит фолат, железо, селен и магний, который необходим для регулирования уровня сахара и давления в крови.

Темпе. Это веганский продукт из ферментированных соевых бобов, содержащий 19,9 грамма белка на 100 грамм. Также богат витаминами группы B, железом, магнием и марганцем.

Протеиновые батончики. Один батончик содержит около 17 граммов белка.

Чечевица. В одной чашке - чуть меньше 18 граммов белка. Чечевица также богата клетчаткой, витаминами группы B, магнием, цинком, железом и калием.

Сардины. Одна банка сардин весом 106 г содержит 22,6 грамма белка. Сардины также богаты витаминами E, B12, железом и кальцием.

Куриная печень. Органическое мясо, такое как куриная печень, богато белком - 20,8 грамма на 85 граммов. Также содержит витамин B12, витамин A, железо и фолат.

Говядина. Один из самых насыщенных белком продуктов: 23,5 грамма белка на 85 граммов. Также богата железом и другими важными нутриентами.

Треска. Рыба с мягким вкусом и высоким содержанием белка: 19,4 грамма на 85-граммовую порцию. Также содержит витамины группы B, селен и фосфор, делая её отличным выбором для здоровья.

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