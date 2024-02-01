Отмечается, что определенные факторы могут повысить риск развития гиперхолестеринемии.

Высокий уровень холестерина повышает риск развития потенциально опасных для жизни состояний, таких как инсульт и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому очень важно поддерживать уровень общего холестерина в крови в пределах нормы.

Издание health digest пишет, что поддержание здорового веса, регулярные физические упражнения и минимальное употребление алкоголя - вот несколько способов, с помощью которых мы можем защитить себя от гиперхолестеринемии.

Диета также является ключевым фактором. Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как бобы, овсянка и авокадо, может помочь снизить уровень "плохого" холестерина и повысить уровень "хорошего".

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Оказывается, есть овощ, который может сделать то же самое. Он может быть резким и может заставить вас плакать, но лук снижает уровень холестерина.

Лук может снижать уровень плохого холестерина и повышать уровень хорошего

В 1 чашке вареного лука без соли 349 мг калия, 73,5 мг фосфора, 46,2 мг кальция и чуть более 23 мг магния.

Лук также содержит флавоноид, известный как кверцетин. Авторы исследования 2017 года, опубликованном в журнале Lipids in Health and Disease, задались целью лучше понять взаимосвязь между кверцетином и его потенциальным влиянием на обратный транспорт холестерина, или процесс, в ходе которого организм выводит холестерин из клеток. На примере мышей, которых держали на диете с высоким содержанием жиров, обнаружено, что кверцетин усиливает перенос холестерина, снижает уровень плохого холестерина.

Даже альтернативные формы лука обладают теми же преимуществами в плане снижения уровня холестерина. В ходе 8-недельного исследования, опубликованного в 2015 году в журнале Plant Foods for Human Nutrition, ученые обнаружили, что употребление лукового сока, богатого кверцетином, значительно снижает уровень плохого холестерин у пациентов с умеренно высоким уровнем холестерина.

Могут ли луковые добавки снизить уровень холестерина

Если вам не нравится есть лук, луковые добавки также могут потенциально снизить уровень холестерина. Авторы анализа, опубликованного в 2021 году в журнале Food Science & Nutrition, изучили десять различных клинических испытаний и пришли к выводу, что луковые добавки снижают уровень плохого холестерина, повышают уровень хорошего холестерина и регулируют общий уровень холестерина. Однако связи между приемом лука и улучшением уровня триглицеридов не наблюдалось, и ученые подчеркнули, что необходимо провести дополнительные исследования.

Определенные факторы могут повысить риск развития гиперхолестеринемии. К ним относятся употребление продуктов, богатых трансжирами или насыщенными жирами, малоподвижный образ жизни, курение, генетика, возраст и многое другое. Наличие альтернативных заболеваний также может быть фактором риска, например, диабета 2 типа или ожирения.

Ранее УНИАН писал, что кардиологи назвали худшую еду для артерий.

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