Вот что нужно избегать есть в больших количествах, если вы хотите сохранить здоровье артерий.

Частью поддержания здоровья сердца является снижение риска образования бляшек, которые могут закупоривать артерии. Образование бляшек - один из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта.

Курение, стресс и беспокойство, малоподвижный образ жизни, ожирение, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина - все это факторы риска образования бляшек.

Издание Parade узнало у кардиологов, какая пища худшая для артерий.

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Специалисты утверждают, что худшая пища для артерий - это жареная пища.

"Самая плохая пища для артерий - это продукты, приготовленные на маслах, к которым относятся почти все кулинарные масла, за исключением оливкового масла экстра-вирджин и масла авокадо", - объясняет Мэри Грин, доктор медицины, кардиолог из Manhattan Cardiology и автор LabFinder.

По ее словам, даже эти полезные масла следует использовать экономно и не жарить продукты во фритюре.

Харлан Крумхольц, доктор медицины, профессор кардиологии Йельской школы медицины, полностью согласен с ней, утверждая, что трансжиры, которые обычно содержатся в частично гидрогенизированных маслах и во многих обработанных и жареных продуктах, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Одно из научных исследований показало, что на каждые 2% трансжиров в рационе человека на 23% повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Причина, по которой трансжиры так вредны для здоровья сердечно-сосудистой системы, заключается в том, что они повышают уровень плохого холестерина ЛПНП и одновременно снижают уровень хорошего холестерина ЛПВП.

Трансжиры настолько вредны для здоровья, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запретило производителям продуктов питания использовать частично гидрогенизированные масла. Однако, по словам доктора Грина, трансжиры все равно могут появляться в продуктах, подвергшихся сверхвысокой обработке, и поэтому лучше по возможности избегать упакованных и обработанных продуктов.

Любая пища, приготовленная во фритюре, например, картофель фри, луковые кольца, жареные морепродукты и пирожки, также является источником трансжиров. Это одна из причин, почему воздушная фритюрница стала такой популярной: она "жарит" еду воздухом, а не опасными маслами.

Если вы хотите сохранить здоровье своих артерий, исключите из своего рациона жареные продукты.

Ранее УНИАН писал, что 4 признака укажут на повышенный холестерин.

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