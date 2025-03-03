Некоторые из этих предметов могут даже испортить бытовой прибор.

Будь то одежда для активного отдыха или любимая футболка, ни один прибор не упрощает процесс очистки одежды так, как стиральная машина. Хотя большинство тканей могут выдержать стирку, не все можно стирать в машинке.

Издание Real Simple назвало семь вещей, которые ни в коем случае нельзя класть в стиральную машину.

Очень деликатные ткани

Морган ЛаЛонд, бренд-менеджер компании Whirlpool, говорит, что лучше не стирать одежду и обувь из таких материалов, как замша, кожа, резина, винил, шелк, ацетат, бархат, шерсть и тафта, а также вещи, расшитые бисером или блестками, чтобы не повредить чувствительные материалы.

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Ткани, содержащие легковоспламеняющиеся химикаты

Хотя вы, вероятно, не хотите испортить свою одежду, вы также не хотите повредить стиральную машину или подвергнуть опасности себя или свой дом.

Пит Хе, соучредитель и главный научный сотрудник Dirty Labs, рассказал, что не следует класть в стиральную машину предметы домашнего обихода, например тряпки, которые использовались для очистки от таких веществ, как моторное масло или растворитель краски.

"Избегайте таких ситуаций, поскольку высокая температура в процессе стирки и сушки может привести к возгоранию, что приведет к пожару или даже взрыву", - говорит он.

Ткани батик

Ткани для батика лучше не стирать в стиральной машине.

"Многие ткани для батика часто не считаются стойкими к окрашиванию, а значит, их цвета могут выцветать или линять при стирке, особенно если они не были предварительно выстираны или обработаны закрепителем красителя", - объясняет он.

Вместо стиральной машины он советует использовать точечную или ручную стирку с применением мягкого моющего средства, предназначенного для деликатных тканей, и холодной или теплой воды.

"Во время чистки и сушки избегайте высоких температур", - рекомендует эксперт.

Подушки с эффектом памяти

"Механические воздействия и высокие температуры в процессе машинной чистки могут необратимо деформировать и ослабить первоначальный форм-фактор", - говорит специалист. "Вместо этого проведите точечную чистку мягким моющим средством и водой, аккуратно промакивая пятна, избегая погружения подушки в воду целиком, и дайте подушке полностью высохнуть на воздухе на ровной поверхности после чистки."

Ковры

ЛаЛонде говорит, что большинство ковров, если только это не моющийся ковер, лучше не класть в стиральную машину.

"Уход за коврами зависит от множества факторов, включая их размер, материал и указания на этикетке", - говорит она. "Хлопок и некоторые синтетические волокна обычно можно чистить в стиральной машине, но шерсть, шелк, джут и мохнатые ткани, как правило, не подходят для стирки".

Слишком много вещей

Лучше разделить на две загрузки, а не пытаться запихнуть все в стиральную машину.

"Не перегружайте стиральную машину, так как это может привести к дисбалансу и создать дополнительную нагрузку на прибор", - предупреждает ЛаЛонд.

Слишком много моющего средства

У вас может возникнуть соблазн налить в стиральную машину еще пару капель средства, но, по словам ЛаЛонде, это плохая идея.

"Большинство потребителей также не знают, что использование слишком большого количества моющего средства может нанести вред как стиральной машине, так и одежде", - говорит она. "Когда в стиральную машину добавляют слишком много моющего средства, это может привести к пересушиванию и увеличению времени цикла".

Ранее УНИАН писал, как правильно стирать подушки.

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