Эти растения-компаньоны лука улучшают вкус и отпугивают вредителей.

Лук - неотъемлемая часть бесчисленных блюд, будь то суп, салат или спагетти. К счастью, эти корнеплоды очень легко вырастить в домашних условиях.

Издание Martha Stewart пишет, что у лука есть широкий спектр растений-друзей, которые могут отпугивать вредителей, улучшать качество почвы и многое другое.

Салат-латук

Некоторые сорта латука - идеальные компаньоны для лука, потому что их можно выращивать как покровную культуру.

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"Покровные культуры сохраняют больше влаги в почве", - говорит Линда Ланджело, специалист по садоводству из Университета штата Колорадо. Скороспелые сорта салата-латука эффективно используют пространство и повышают урожайность".

Покровная культура также снижает давление сорняков.

Морковь

Морковь и лук имеют разную глубину корневой системы, поэтому они не конкурируют за питательные вещества.

"Их совместная посадка может помочь отпугнуть вредителей - морковную и луковую муху, поскольку их сильный аромат сбивает их с толку", - говорит эксперт по садоводству Кэрри Спунмор.

Укроп

Укроп полезен для улучшения вкуса и роста лука. Кроме того, укроп привлекает полезных насекомых, таких как осы и мухи-журчалки, которые охотятся на вредителей, способных повредить урожай лука, говорит Спунмор.

Капуста

Любые культуры из семейства капустных, такие как брокколи, капуста, цветная капуста, кейл, коллард, горчица и кольраби, полезны для лука. Эти растения отпугивают вредителей и способствуют улучшению вкуса, говорит Ланджело.

Редис

Редис может разрыхлять уплотненную почву, позволяя луку вырасти, говорит Лангело. Эта культура также быстро созревает, и ее можно высаживать вместе с луком, чтобы максимально увеличить площадь и урожайность, говорит Спунмор.

Свекла

Свекла имеет схожие условия выращивания с луком, поэтому они хорошо растут вместе. Кроме того, свекла помогает улучшить структуру почвы и действует как почвопокровное растение, затеняя почву и уменьшая потерю влаги, говорит Спунмор.

Ромашка

Ромашка отпугивает вредителей, таких как тля, мухи и комары, которые могут повредить лук.

Бархатцы

Благодаря своим свойствам по борьбе с насекомыми бархатцы являются одним из самых популярных растений-компаньонов.

"От бархатцов исходит сильный аромат, который отпугивает таких вредителей, как нематоды, луковая муха и тля", - говорит Спунмор.

Базилик

Базилик может усилить вкус лука, если посадить его рядом.

"Он также отпугивает насекомых-вредителей, таких как тля, комары и мухи", - говорит Спунмор.

Розмарин

Розмарин действует как натуральное средство от насекомых, отпугивая таких вредителей, как морковная муха, луковая муха и капустная моль, которые могут повредить лук.

"Его стебли обеспечивают структурную поддержку и тень для лука", - говорит Спунмор.

Тимьян

Еще одно растение-компаньон для лука – тимьян - низкорослая трава, которая действует как живая мульча, подавляя сорняки и удерживая влагу в почве вокруг лука. Он также отпугивает таких вредителей, как луковая муха и капустная моль.

Рута

Сильный аромат руты отпугивает луковую корневую муху.

"Личинки луковой корневой мухи вызывают скручивание листьев лука и гниение луковиц", - говорит Ланджело. "Сильный аромат руты подавляет аромат лука, тем самым защищая его от вредителей".

Острый перец

Острый перец привлекает паразитических ос, которые могут питаться жуками и мухами, привлекающими лук и способными нанести ему вред, говорит Ланджело.

Сельдерей

Сельдерей - отличный компаньон для лука, поскольку его аромат отпугивает вредителей, которых привлекает лук.

"Корни сельдерея уходят на 2-3 дюйма в глубину и на 6 дюймов в ширину и не конкурируют с луком", - говорит Лангело.

Чабер

Чабер - отличный компаньон, потому что он может усилить сладкий вкус лука, говорит Лангело. Кроме того, он может ускорить рост лука.

Швейцарский мангольд

Швейцарский мангольд и лук имеют разные уровни корневых зон и не конкурируют за питательные вещества, что делает их отличными растениями-компаньонами.

"Швейцарский мангольд может затенять почву, помогая удерживать влагу в земле, что полезно для лука", - говорит Ланджело.

Что нельзя сажать с луком

спаржа;

репа;

горох;

фасоль;

шалфей;

чеснок.

Ранее УНИАН писал, что дает лук организму.

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