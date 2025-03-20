Лук - неотъемлемая часть бесчисленных блюд, будь то суп, салат или спагетти. К счастью, эти корнеплоды очень легко вырастить в домашних условиях.
Издание Martha Stewart пишет, что у лука есть широкий спектр растений-друзей, которые могут отпугивать вредителей, улучшать качество почвы и многое другое.
Салат-латук
Некоторые сорта латука - идеальные компаньоны для лука, потому что их можно выращивать как покровную культуру.
"Покровные культуры сохраняют больше влаги в почве", - говорит Линда Ланджело, специалист по садоводству из Университета штата Колорадо. Скороспелые сорта салата-латука эффективно используют пространство и повышают урожайность".
Покровная культура также снижает давление сорняков.
Морковь
Морковь и лук имеют разную глубину корневой системы, поэтому они не конкурируют за питательные вещества.
"Их совместная посадка может помочь отпугнуть вредителей - морковную и луковую муху, поскольку их сильный аромат сбивает их с толку", - говорит эксперт по садоводству Кэрри Спунмор.
Укроп
Укроп полезен для улучшения вкуса и роста лука. Кроме того, укроп привлекает полезных насекомых, таких как осы и мухи-журчалки, которые охотятся на вредителей, способных повредить урожай лука, говорит Спунмор.
Капуста
Любые культуры из семейства капустных, такие как брокколи, капуста, цветная капуста, кейл, коллард, горчица и кольраби, полезны для лука. Эти растения отпугивают вредителей и способствуют улучшению вкуса, говорит Ланджело.
Редис
Редис может разрыхлять уплотненную почву, позволяя луку вырасти, говорит Лангело. Эта культура также быстро созревает, и ее можно высаживать вместе с луком, чтобы максимально увеличить площадь и урожайность, говорит Спунмор.
Свекла
Свекла имеет схожие условия выращивания с луком, поэтому они хорошо растут вместе. Кроме того, свекла помогает улучшить структуру почвы и действует как почвопокровное растение, затеняя почву и уменьшая потерю влаги, говорит Спунмор.
Ромашка
Ромашка отпугивает вредителей, таких как тля, мухи и комары, которые могут повредить лук.
Бархатцы
Благодаря своим свойствам по борьбе с насекомыми бархатцы являются одним из самых популярных растений-компаньонов.
"От бархатцов исходит сильный аромат, который отпугивает таких вредителей, как нематоды, луковая муха и тля", - говорит Спунмор.
Базилик
Базилик может усилить вкус лука, если посадить его рядом.
"Он также отпугивает насекомых-вредителей, таких как тля, комары и мухи", - говорит Спунмор.
Розмарин
Розмарин действует как натуральное средство от насекомых, отпугивая таких вредителей, как морковная муха, луковая муха и капустная моль, которые могут повредить лук.
"Его стебли обеспечивают структурную поддержку и тень для лука", - говорит Спунмор.
Тимьян
Еще одно растение-компаньон для лука – тимьян - низкорослая трава, которая действует как живая мульча, подавляя сорняки и удерживая влагу в почве вокруг лука. Он также отпугивает таких вредителей, как луковая муха и капустная моль.
Рута
Сильный аромат руты отпугивает луковую корневую муху.
"Личинки луковой корневой мухи вызывают скручивание листьев лука и гниение луковиц", - говорит Ланджело. "Сильный аромат руты подавляет аромат лука, тем самым защищая его от вредителей".
Острый перец
Острый перец привлекает паразитических ос, которые могут питаться жуками и мухами, привлекающими лук и способными нанести ему вред, говорит Ланджело.
Сельдерей
Сельдерей - отличный компаньон для лука, поскольку его аромат отпугивает вредителей, которых привлекает лук.
"Корни сельдерея уходят на 2-3 дюйма в глубину и на 6 дюймов в ширину и не конкурируют с луком", - говорит Лангело.
Чабер
Чабер - отличный компаньон, потому что он может усилить сладкий вкус лука, говорит Лангело. Кроме того, он может ускорить рост лука.
Швейцарский мангольд
Швейцарский мангольд и лук имеют разные уровни корневых зон и не конкурируют за питательные вещества, что делает их отличными растениями-компаньонами.
"Швейцарский мангольд может затенять почву, помогая удерживать влагу в земле, что полезно для лука", - говорит Ланджело.
Что нельзя сажать с луком
- спаржа;
- репа;
- горох;
- фасоль;
- шалфей;
- чеснок.
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