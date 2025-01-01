Богдан Фролов

Если у вас есть гниющий пень в саду, то его ни в коем случае не стоит сейчас трогать.

В это время года сады еще больше начинают не нравиться людям, которые за ними следят. Там скапливаются листья, старые цветы гниют, а с деревьев падают ветки. Возможно, не в период праздников, но так и тянет поскорее оказаться в саду, подмести весь старый мусор, листья, отмершие растения и ветки и постараться сделать свой участок как можно более аккуратным и опрятным.

Но садоводы предупреждают, что тем, у кого в саду есть пень, не стоит его трогать и избавляться от него - ведь на самом деле он полезен для вашего сада, - пишет Express.

"Не приводите свой сад в порядок. Если что-то погибает - что угодно - оставьте это в покое. Насекомые помогают разлагать все, что они находят, и этот процесс питает и их, и землю", - отмечает Изабель Лосада, написавшая книгу о спасении планеты.

Видео дня

Она добавила, что если вы обрезаете деревья, то лучше оставить бревна на земле. По ее словам, лучше иметь разлагающуюся древесину в саду. Умирающему дереву лучше дать умереть и не пытаться его выкорчевать.

"Если у вас есть фруктовые деревья, оставьте опавшие яблоки, груши или сливы на земле, и в конце лета бабочки будут питаться их соком. В общем, все, что гниет - это хорошие новости", - отмечает Лосада.

Однако эксперты подсказали различные способы придать пню более привлекательный вид, если вы все же решили его оставить. К примеру, прежде чем оставить мертвое дерево на месте, желательно, осмотреть его. Возможно, потребуется проредить или опустить полог, удалить раскидистые или наклонившиеся ветви, чтобы снизить риск их падения во время сильного ветра.

При укорачивании или удалении сучьев рекомендовано оставлять неровные срезы, так как в них лучше скапливается вода и органические вещества, что ускоряет процесс разложения и привлекает диких животных.

Реклама

Другие новости из рубрики "Сад-огород"

Ранее УНИАН сообщал, какие деревья обязательно нужно начать обрезать с января по март. Многим может казаться, что в холодное время растения лучше не трогать, но это не так.

Кроме того, в январе еще есть возможность что-нибудь посадить в рассаду. Опытные огородники и любители сажают на рассаду цветочные культуры, однако можно высадить и ряд овощных культур.

Вас также могут заинтересовать новости: