Зимой можно посеять в емкости некоторые цветы и овощи.

Уже самое время думать, что можно посадить в декабре на рассаду или в январе. Чаще всего посреди зимы профессиональные огородники и любители сажают на рассаду цветочные культуры, у которых длительный срок вегетации (период роста, развития и отмирания). Однако можно высадить и ряд овощных культур.

Какие цветы посеять в декабре на рассаду или в январе

Можно выделить такие растения – лобелия, бегония и петуния. В случае посева в ближайшее время, вы увидите эти растения цветущими уже в апреле-мае. Когда будете садить семена лобелии, нужно придерживаться нескольких правил:

Семечки необходимо расположить на поверхности субстрата.

Присыпать их тонким слоем грунта.

Опрыскать землю из пульверизатора.

Во время посадки семян бегонии понадобится субстрат, неглубокая посудина и стекло или пленка. Просто нужно уложить наполнитель плотно в емкость, опрыскать семена из пульверизатора и накрыть все стеклом или пленкой.

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Вот еще какие цветы посадить в январе можно – так это петунии. С ними тоже придется немного заморочиться - понадобится песок, тарелка, а также почва для выращивания саженцев. Сначала в тарелке смешайте семена с песком. Потом посейте петунию в почву, помещенную в специальную емкости. Следите за тем, чтобы семена равномерно распределялись по поверхности. Опрыскайте их водой и присыпьте слоем земли (должен быть от 1 до 2 миллиметров).

Стоит отметить, что вода для полива должна быть теплой. Посеянные семена нужно поставить в теплое место. А пленку или стекло снимают, как только появляются первые всходы.

Что посадить в декабре на рассаду или в январе из овощей

Опытные огородники говорят, что зимой есть смысл сеять некоторые овощные культуры, чтобы уже ранней весной высадить их в парник. В частности, посеять можно перец или баклажаны. Если посадить семечки в конце декабря-в начале января, то уже в конце марта или в начале апреля, саженцы можно будет отправить в парник.

Мы разобрались, какие овощи сажать на рассаду в январе, а теперь стоит обратить внимание на нюансы. Эксперты советуют купить специальные емкости, в которые можно посеять семена, однако можно и сэкономить – посадить овощи в стаканчики, например, от йогурта, сметаны или айрана.

Вот как стоит высаживать на рассаду баклажаны и перец:

В каждой емкости должна быть только 1 семечка.

Ее нужно уложить в ранее смоченный с пульверизатора грунт в лунку глубиной 2-3 мм. Лунки можно сделать пальцем или карандашом.

Потом семена нужно присыпать землей и все немного опрыскать водой из пульверизатора. После этого емкости нужно накрыть стеклом или пленкой.

Вот что сажать зимой на рассаду можно еще – так это помидоры. Только сеять их нужно немного позже. Если вы хотите вырастить рассаду для теплицы, тогда можете посеять помидоры и в конце февраля, чтобы уже в начале весны пересадить их.

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