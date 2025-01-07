Если мирные лилии не подпитывать, растение может совсем перестать цвести, говорит специалист.

Существует простой способ подпитать спатифиллум (другие названия - мирная лилия, женское счастье), чтобы он окреп и зацвел пышнее, и для этого нужен предмет, который, скорее всего уже есть в вашем хозяйстве, пишет Ехргеѕѕ.

Экологический эксперт Ева отмечает, что если мирные лилии не подпитывать или делать это неправильно, их цветы могут становиться слабее или растение совсем перестанет цвести. При этом вам можно не покупать дорогие удобрения, ведь вас выручит банановая кожура.

По словам эксперта, она содержит много важных питательных веществ, в частности калий, магний, фосфор, необходимые растению. Так, калий способствует здоровому росту растений, фосфор поддерживает образование цветов, а магний необходим для производства энергии.

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Однако, чтобы подкормить лилию банановой кожурой, недостаточно просто бросить ее в горшок с растением, поскольку она может загниться и привлечь вредителей - мух или муравьев. Вместо этого нужно замочить банановую кожуру в воде на неделю, а затем эту настоянную воду развести свежей и полить ею растения, советует Ева.

Чтобы приготовить удобрение, следует поместить банановую кожуру в банку с крышкой, а затем залить ее водой. Закрыть плотно крышку и оставить банку по крайней мере на 24 часа, а можно и дольше - даже на месяц. Чем дольше кожура будет настаиваться - тем больше полезных веществ будет в воде, уверяет эксперт.

Перед поливом разбавьте удобрение таким образом, чтобы оно состояло из одной части настоянной воды и двух-пяти частей чистой воды. Поливайте мирную лилию у основания растения и старайтесь избегать попадания воды на листья.

Поливайте мирную лилию водой из банановой кожуры нужно максимум раз в месяц, иначе вы можете чрезмерно удобрить растение, что может нанести ему вред.

Ева добавила, что, кроме питательных веществ, удобрение из банановой кожуры для комнатных растений имеет и другие преимущества, в частности отпугивает тлю и уменьшает шок от пересадки.

Ранее УНИАН рассказывал о секретах зимнего ухода за орхидеями. Садовница Orchid a Day рассказала, как обеспечить пышное цветение цветов даже в холодное и темное время года. В частности она отметила, что для этого нужна оптимальная температура воздуха - не ниже 16 градусов, но и не выше 26 градусов по Цельсию.

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