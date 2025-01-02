Если у вашего растения под названием спатифиллум сохнут кончики листьев, то действовать нужно быстро.

Спатифиллум - это очень популярный цветок в домах украинцев. Он больше известен под названием "женское счастье" за его нежные белые цветы. Хотя в уходе он неприхотлив, иногда бывает, что у этого растения сохнут кончики листьев.

Почему сохнут кончики листьев у комнатных растений

Обычно это может происходить по нескольким причинам. В частности, проблема может быть в недостатке влаги в земле и воздухе. Это особо актуально, когда работает отопление.

Еще одной причиной может быть избыток солнечного света или слишком переувлажненная почва. В этом случае начинают гнить корни и, как следствие, высыхают листья.

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Неочевидным моментом является недостаток питательных веществ в почве. Выходом тут может стать пересадка в другой грунт или внесение удобрений. Однако, у "женского счастья" сохнут кончики листьев и по другим причинам.

Почему у спатифиллума сохнут кончики листьев

Когда сохнут кончики листьев у спатифиллума, это может происходить по нескольким причинам. Так, это растение хорошо себя чувствует в полутени, но прямые солнечные лучи могут обжечь его листья. Для начала переместите его в место, где рассеянный свет или полутень.

О недостатке влаги "женское счастье" просигнализирует быстро - его листья сразу же увянут и пропустить это невозможно. А вот избыток воды - это проблема посерьезнее. Не все знают, как часто надо поливать спатифиллум, поскольку это очень деликатный процесс. Тут нет какого-то универсального графика, только опытный подход. Проверяйте пальцем, когда верхний слой грунта подсохнет, и тогда можете поливать. У этого цветка нежная корневая система, которая склонна к гнили. При поливе воду обязательно нужно сливать с блюдца.

Обратите внимание также на возможных вредителей. Еще одним вариантом является избыток удобрений.

Как оживить засохший спатифиллум

Если же пострадал ваш спатифиллум - сохнут кончики листьев - то стоит действовать и сменить почву. Делать это нужно очень аккуратно. Грунт должен быть сухой, чтобы легко крошился и снимался с тонких и нежных корней. Осмотрите их - если есть сухие или гнилые, то обрежьте и обработайте перекисью. Далее поместите в горшок специальный грунт для этих растений и полейте. Поместите его в место, где не бывает сквозняков и нет прямого солнечного света, только рассеянный.

Спустя время можно приготовить для спатифиллума домашнее удобрение из банановой кожуры. Прокипятите порезанную шкурку в течение 15 минут. Когда отвар остынет - можете поливать растение. Этот вариант подойдет, если ранее вы не удобряли цветок. Такое домашнее удобрение насытит почву калием и будет стимулировать цветение.

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