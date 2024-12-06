По словам эксперта, Рождество - это время, когда люди тратят больше средств, чем ожидают.

Во время новогодних праздников многие семьи тратят немало средств на подарки. Однако обычно люди не пользуются ими или они им не нравятся, пишет The Independent.

В частности исследование, проведенное по заказу Ассоциации инвестиционных компаний (AIC) в Великобритании, показало, что каждый четвертый родитель, который дарит подарки на Рождество, утверждает, что некоторые из них не используются или дети с ними никогда не играют.

AIC подсчитала, что в Великобритании на ненужные подарки в это Рождество может быть потрачено 652 миллиона фунтов стерлингов.

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"Около пятой части (21%) родителей детей до 18 лет соглашаются с тем, что на подарки ежегодно тратится слишком много средств, а 24% говорят, что их дети получают слишком много подарков, обнаружили исследователи. На самом деле почти пятая часть (18%) хотели бы, чтобы их дети получали меньше подарков и имели возможность экономить деньги на будущее", - говорится в материале.

В то же время директор по коммуникациям AIC Броди Смит отметил, что Рождество - это время, когда многие люди тратят больше, чем ожидают, а меньше всего, что они хотят, это тратить деньги зря.

Поэтому чтобы уменьшить количество подарков, которыми не пользуются, члены семьи могут договориться о совместной покупке меньшего количества подарков.

Также родители, бабушки и дедушки могут подумать о том, чтобы отдать часть денег на подарок сейчас, а другую часть - на сбережения, которые понадобятся детям в будущем.

Кроме того, люди могут перепродать ненужные вещи, однако, чтобы избежать семейных конфликтов, лучше обсудите это с тем, кто дарит тот или иной подарок.

Подготовка к новогодним праздникам - другие советы

Ранее эксперт объяснил, почему нужно мыть искусственную елку. По его словам, такие елки в основном хранятся во влажных местах и запыленных помещениях, поэтому это приводит к накоплению пыли, что может вызвать аллергию и приступы астмы.

Также стало известно, как спасти рождественскую елку от котов. В частности эксперты советуют отказаться от алюминиевой елки, если у вас дома живут такие животные.

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