Во время новогодних праздников многие семьи тратят немало средств на подарки. Однако обычно люди не пользуются ими или они им не нравятся, пишет The Independent.
В частности исследование, проведенное по заказу Ассоциации инвестиционных компаний (AIC) в Великобритании, показало, что каждый четвертый родитель, который дарит подарки на Рождество, утверждает, что некоторые из них не используются или дети с ними никогда не играют.
AIC подсчитала, что в Великобритании на ненужные подарки в это Рождество может быть потрачено 652 миллиона фунтов стерлингов.
"Около пятой части (21%) родителей детей до 18 лет соглашаются с тем, что на подарки ежегодно тратится слишком много средств, а 24% говорят, что их дети получают слишком много подарков, обнаружили исследователи. На самом деле почти пятая часть (18%) хотели бы, чтобы их дети получали меньше подарков и имели возможность экономить деньги на будущее", - говорится в материале.
В то же время директор по коммуникациям AIC Броди Смит отметил, что Рождество - это время, когда многие люди тратят больше, чем ожидают, а меньше всего, что они хотят, это тратить деньги зря.
Поэтому чтобы уменьшить количество подарков, которыми не пользуются, члены семьи могут договориться о совместной покупке меньшего количества подарков.
Также родители, бабушки и дедушки могут подумать о том, чтобы отдать часть денег на подарок сейчас, а другую часть - на сбережения, которые понадобятся детям в будущем.
Кроме того, люди могут перепродать ненужные вещи, однако, чтобы избежать семейных конфликтов, лучше обсудите это с тем, кто дарит тот или иной подарок.
Подготовка к новогодним праздникам - другие советы
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