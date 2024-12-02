Узнайте, что можно подарить на День святого Николая ребенку, даже если ему ничего не нужно.

Приближается День святого Николая - любимый праздник детей, когда они находят подарки под подушкой. Перед торжеством ребенок пишет письмо Николаю, в котором перечисляет свои пожелания. Но если малыш не знает чего пожелать, или загадывает очень дорогую вещь, то выбрать удачный презент становится непросто.

Мы назвали лучшие подарки на день святого Николая ребенку, которые точно порадуют мальчика или девочку.

Что подарить на День святого Николая ребенку - 10 идей

Подарки детям на День святого Николая должны соответствовать возрасту и увлечениям. Очень важно, чтобы они не вредили здоровью и ремонту в доме.

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Книга по возрасту . Это универсальный подарок, который принесет только пользу. Малышу дошкольного возраста понравится произведение с большим количеством картинок, а детям постарше - увлекательная история или тематическая энциклопедия. Ранее мы называли лучшие детские книги современных украинских авторов.

. Это универсальный подарок, который принесет только пользу. Малышу дошкольного возраста понравится произведение с большим количеством картинок, а детям постарше - увлекательная история или тематическая энциклопедия. Ранее мы называли лучшие детские книги современных украинских авторов. Конструктор Lego . Для любого малыша найдется набор, который соответствует его возрасту и увлечениям.

. Для любого малыша найдется набор, который соответствует его возрасту и увлечениям. Пазлы . Дошкольникам подойдут простые головоломки с крупными деталями. Детям постарше - пазлы с большим количеством элементов и изображением любимых персонажей.

. Дошкольникам подойдут простые головоломки с крупными деталями. Детям постарше - пазлы с большим количеством элементов и изображением любимых персонажей. Игрушки . Даже если у мальчика или девочки уже много игрушек, всегда можно докупить новые. Ориентируйтесь на вкусы ребенка - это могут быть машинки, куклы, музыкальные инструменты, мягкие игрушки, фигурки любых персонажей. В 2024 году очень популярны игрушки лапки-сквиши.

. Даже если у мальчика или девочки уже много игрушек, всегда можно докупить новые. Ориентируйтесь на вкусы ребенка - это могут быть машинки, куклы, музыкальные инструменты, мягкие игрушки, фигурки любых персонажей. В 2024 году очень популярны игрушки лапки-сквиши. Сладости . Почти все ребята любят сладкое. Перед покупкой обязательно убедитесь, что в составе десерта только натуральные ингредиенты.

. Почти все ребята любят сладкое. Перед покупкой обязательно убедитесь, что в составе десерта только натуральные ингредиенты. Творчество . Комплекты для рисования, лепки, макияжа, аппликации, плетения браслетов, 3D-картин - всё это развивает фантазию и мелкую моторику.

. Комплекты для рисования, лепки, макияжа, аппликации, плетения браслетов, 3D-картин - всё это развивает фантазию и мелкую моторику. Детский игровой набор . Это может быть настольная игра, комплект машинок, мини-кухня, чемодан с инструментами. Детям постарше может понравиться румбокс - кукольный домик, который нужно собрать из деталей.

. Это может быть настольная игра, комплект машинок, мини-кухня, чемодан с инструментами. Детям постарше может понравиться румбокс - кукольный домик, который нужно собрать из деталей. Игровая приставка . Это хороший подарок на День святого Николая для ребенка постарше. Если у ребенка уже есть приставка, то можно докупить новые игры.

. Это хороший подарок на День святого Николая для ребенка постарше. Если у ребенка уже есть приставка, то можно докупить новые игры. Спортивный подарок . Ролики, скейтборд, велосипед или самокат, конечно, не поместятся под подушку, зато точно порадуют маленького любителя активного отдыха. Обязательно добавьте к презенту средства защиты - шлем и наколенники.

. Ролики, скейтборд, велосипед или самокат, конечно, не поместятся под подушку, зато точно порадуют маленького любителя активного отдыха. Обязательно добавьте к презенту средства защиты - шлем и наколенники. Адвент-календарь . Такие подарки очень популярны в Европе, но в последние годы появляются и в украинских магазинах. Для детей существуют специальные тематические календаре.

Готовый подарок можно дополнить небольшой запиской от святого Николая, в которой стоит перечислить все достижения и успехи ребенка в уходящем году.

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