Наши пушистики всегда неровно дышат к новогодней елке, поэтому нужно сделать все, чтобы не случилось катастрофы.

Уже совсем скоро Украина окунется в новогодние праздники, главным атрибутом которых является праздничное дерево — елка. Однако наряжать новогоднюю елку — всегда серьезная задача для владельцев домашних животных, в частности, котов. Ведь ничего не остановит пушистика, когда так хочется и попрыгать, и полазить, и украшения сбросить.

Из-за этого стоит заранее позаботиться о безопасности вашего питомца, приняв некоторые меры предосторожности, чтобы обезопасить елку перед праздником, пишет Daily Paws.

Какая елка лучше всего подходит для кошек?

Среди живых деревьев лучше подбирать или Псевдотсуга Мензиса, или белую сосну; среди искусственных — советуют отказаться от алюминиевой елки. Кроме того, эксперты предлагают даже брать миниатюрные деревья, которые с меньшей вероятностью поранят вашу кошку или сломают другие предметы при падении на пол.

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Защита подставки для елки от кошек

Используйте прочную подставку для елки, достаточно прочную, чтобы удержать ее в вертикальном положении. Чтобы подставка справлялась со своей задачей, вы даже можете попробовать прикрепить елку к потолку или стене с помощью рыболовной лески.

Как защитить кошку и елочные украшения

1. Установите барьер вокруг елки

Подумайте о решетчатом ограждении, елочных воротах или даже закройте ель какой-либо мебелью. А на случай, если ваш кот - прыгун, разместите хрупкие старинные или стеклянные украшения и елочные игрушки вне пределов его досягаемости. Поставьте елку подальше от столов или стульев, которые также могут стать для него местом для прыжков.

2. Держите хрупкие елочные украшения в недоступном месте

Следите за тем, чтобы украшения и крючки были надежно подвешены высоко на ветках. Если они упадут или разобьются, ваш питомец может либо наступить на них и порезать лапы, либо съесть осколки. Высоко подвешенные украшения также удерживают от соблазна поиграть с ними.

3. Откажитесь от мишуры

"Их привлекает блеск. И они захотят ее съесть, что вызовет несварение желудка", заявляет врач-терапевт и главный ветеринарный врач Американского клуба Кеннел (AKC) Джерри Клейн.

Отдельно нужно заняться вопросом защиты котов от гирлянд и украшений, которые работают от батареек.

Другие новости о котах

Ранее УНИАН сообщал, можно ли делиться хлебом со своим пушистиком.

"Что касается хлебобулочных изделий, таких как пирожные, печенье и кексы, лучше не давать их коту. Опять же, они не токсичны для вашей кошки, но эти продукты часто содержат много сахара, жира и калорий", - заявляют эксперты.

Кроме того, многих может интересовать вопрос, мерзнут ли коты. Существует несколько факторов, которые влияют на то, как сильно коты могут испытывать холод. В частности, это касается типа шерсти и общего состояния здоровья.

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