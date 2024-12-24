Обычные бытовые приборы, которые часто оставляют включенными в розетку, могут потреблять электроэнергию даже, когда ими не используются

Этой зимой из-за резкого роста цен на электроэнергию многие семьи ощутят на дополнительные расходы. Последствия праздничных трат в сочетании с растущими счетами заставят людей экономить перед Новым годом 2025.

Издание Express пишет, что многие не обращают внимания на "приборы-вампиры", которые незаметно вписываются в наши счета за электроэнергию. Это такие гаджеты, которые, даже будучи выключенными или находясь в режиме ожидания, все равно умудряются потреблять удивительное количество энергии.

Фред Харрингтон, генеральный директор компании Coupon Mister, признает, что Рождество - достаточно дорогое время года, даже если не беспокоиться о дополнительных счетах за электроэнергию в новом году.

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"Экономия энергии в январе - это здорово, но еще лучше, если вы сможете начать экономить во время Рождества. Секрет в том, чтобы найти баланс между праздничным настроением и здравым смыслом", - отметил он.

Игровые приставки

Современные игровые приставки значительно мощнее своих предшественников, что приводит к высокому потреблению энергии. Такие функции, как мгновенное включение, фоновые обновления и настройки быстрого запуска, заставляют их работать частично, что приводит к ненужному потреблению энергии.

Настольные компьютеры

Настольные компьютеры продолжают потреблять электроэнергию даже, когда ими не пользуются, особенно если они находятся в спящем или режиме ожидания.

Ноутбуки

Ноутбуки также потребляют энергию, даже когда не используются, особенно если находятся в режиме ожидания или спящем режиме. Батарея, экран и фоновые процессы, продолжают потреблять электроэнергию для поддержания работы.

Посудомоечная машина

Многие посудомоечные машины оснащены цифровыми дисплеями или датчиками, которые остаются включенными, потребляя электричество для поддержания настроек или подготовки к следующему циклу мойки. Кроме того, если посудомоечная машина переведена в режим ожидания, она все равно потребляет энергию.

Стиральная машина

Стиральные машины - незаменимые приборы, но даже в выключенном состоянии многие современные стиральные машины потребляют энергию в режиме ожидания, чтобы поддерживать работу цифровых дисплеев, датчиков или внутренних часов.

Сушильная машина

Сушильные машины могут стать энергетическими вампирами, если оставлять их включенными в розетку, когда они не используются, особенно современные модели с цифровыми дисплеями, датчиками и функциями ожидания.

Микроволновая печь

Микроволновые печи также потребляют энергию в режиме ожидания. Такие функции, как часы, цифровые дисплеи или сенсорные панели, остаются активными, потребляя электроэнергию.

Умная колонка

Этот прибор постоянно потребляют электроэнергию, чтобы оставаться на связи и воспринимать голосовые команды. Даже когда она не используются, то остается в режиме ожидания, ожидая активации. Такие функции, как распознавание голоса, постоянно включенные режимы прослушивания и фоновые задачи, способствуют постоянному потреблению энергии,

Телевизор

В режиме ожидания телевизор поддерживает в активном состоянии такие функции, как датчик дистанционного управления, сетевое подключение или функция быстрого запуска, потребляя электроэнергию.

Кофемашина

Скромная кофеварка - еще один прибор, который расходует энергию в режиме ожидания. Поддерживая тепло или сохраняя настройки для следующего приготовления, она постоянно потребляет энергию.

Чтобы свести к минимуму количество энергии, которая расходуется впустую, Фред дал несколько советов:

Выключайте технику из розетки. Используйте удлинители, ведь позволяют контролировать работу сразу нескольких приборов. Внедрите в свою жизнь энергоэффективные технологии.

Ранее УНИАН писал, какая техника тянет больше электроэнергии.

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