Полезно знать, как самостоятельно выставить температуру на бойлере.

Многие жители и частных домов, и квартир не представляют свою жизнь без бойлеров, которые они устанавливают в своих ванных комнатах, чтобы всегда иметь доступ к горячей воде. Но эти приборы потребляют достаточно много электроэнергии, что влияет на цифры в коммунальных платежках. О том, какую температуру ставить на бойлере, расскажем в материале.

Как выставить температуру на бойлере - простая инструкция

В зависимости от модели прибора, есть несколько типов регулирования уровня нагревания воды. У более современных бойлеров может быть сенсорная панель, с которой разобраться очень просто. Также соответствующая ручка размещается на лицевой панели: чтобы изменить температуру нагревания, достаточно повернуть ее влево или вправо.

Но как на бойлере выставить температуру, если такого регулятора на панели нет? Дело в том, что она находится под крышкой защиты, которую сначала надо снять с помощью отвертки, открутив винтик внизу. Дальше ручку нужно переключить в определенное положение, ориентируясь на нужную вам температуру.

Видео дня

Какую температуру выставить на бойлере - оптимальный вариант

Прибор нужно держать в режиме обогрева, чтобы постоянно иметь готовую к использованию горячую воду. Но крайне важна правильно выставленная температура, которая влияет сразу на несколько факторов:

От нее напрямую зависит уровень электропотребления прибора: чем температура выше, тем больше бойлер крутит счетчик. В итоге платежки за свет будут значительно больше.

Температура нагрева воды влияет на появление накипи и срок службы устройства. Если оно постоянно будет работать на высоких значениях, то растет вероятность поломки и трат на дорогой ремонт или даже покупку нового бойлера.

Поэтому важно знать, какую температуру лучше выставлять на бойлере. По словам экспертов, оптимальным режимом является диапазон от 50 до 60 градусов. Он обеспечит минимальные затраты по потреблению электроэнергии, но при этом у вас постоянно будет вода для всех нужд. Кроме того, накипи будет образовываться намного меньше.

Поднимать температуру выше 70 градусов не рекомендуется, ведь прибор станет очень "прожорливым", а тены быстро обрастут накипью. Как результат - увеличение ваших финансовых расходов.

Ранее мы писали, какие приборы не нужно выключать из розетки.

Вас также могут заинтересовать новости: