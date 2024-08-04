Рассказываем, почему нельзя закусывать шампанское шоколадом и кому категорически запрещено употреблять игристое.

Иногда шампанское может вызвать не только головную боль, а нанести куда больший вред здоровью. Рассказываем, кому нельзя пить игристое вино, а также с чем нельзя мешать шампанское - если вы все-таки его пьете, и чем его закусывать, чтобы минимизировать негативное влияние напитка на организм.

Кому нельзя пить шампанское

Шампанское считают слабоалкольным напитком - он содержит малый процент спирта (10-12%), но, несмотря на это, некоторым людям может навредить сильнее, чем крепкий алкоголь.

В зоне риска в первую очередь - те, кто имеет определенные заболевания. Именно таким людям врачи советуют воздержаться от употребления этого игристого вина.

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Шампанское нельзя пить, если у человека:

язва, гастрит и другие болезни желудочно-кишечного тракта;

хронические заболевания почек и печени (панкреатит, холецистит) - напиток имеет высокую кислотность;

сахарный диабет и инсулинорезистентность - в шампанском содержится много сахара, и он провоцирует повышение глюкозы в крови;

серьезные аллергические реакции;

расстройство нервной системы - напиток может усугубить состояние и привести к апатии и депрессии.

В некоторых случаях, предупреждают врачи, этот "безобидное" вино может вызвать такое обострение заболеваний, что придется вызывать скорую.

Также с шампанским следует быть осторожным и здоровым людям: пузырьки углекислого газа в сочетании со спиртом ускоряют всасывание алкоголя, поэтому опьянение наступает быстрее и может случиться серьезное похмелье.

Тому, кто особенно чувствителен к алкоголю или страдает частыми головными болями, тоже лучше исключить напиток из своего меню. Кроме всего, шампанское вызывает сильный аппетит - тем, кто худеет, следует помнить об этом.

С чем нельзя пить и чем нельзя закусывать шампанское

Шампанское не советуют закусывать:

жирной и жареной пищей - жирным жареным мясом, жареными овощами, майонезом, маслом;

солеными продуктами - они способствуют задержке жидкости в организме;

шоколадом, конфетами, мармеладом, пирожными и тортами - это очень сладкие продукты, поэтому могут вызвать резкий и значительный скачок сахара в крови.

Если говорить о том, с чем нельзя пить шампанское, то это красное вино (белые и красные вина не смешивают), а также зерновые спирты - пиво, водка, коньяк, виски, джин. И, конечно, нельзя понижать "градус" - переходить на шампанское с более крепких напитков.

Чем лучше закусывать шампанское:

белковыми продуктами (но не жареными) - например, запеченным в духовке нежирным мясом, нежирной рыбой;

морепродуктами и икрой;

сырами;

фруктами.

Такие закуски хорошо сочетаются с напитком, не наносят вреда и минимизируют воздействие алкоголя.

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