Исследователи говорят, что важно не забывать мыть микроволновки, как и другие бытовые приборы.

Люди считают, что мощного излучения микроволновой печи достаточно, чтобы убить любые бактерии, однако новое исследование показывает, что это совсем не так. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Microbiology.

Отмечается, что ученые из биотехнологического стартапа Darwin Bioprospecting Excellence и Университета Валенсии в Испании взяли образцы микробов из 30 различных микроволновых печей, чтобы исследовать, какие бактериальные колонии смогли вырасти в их экстремальных условиях.

"Мы предполагаем, что микроволновые печи на самом деле выбирают из множества бактерий, присутствующих в воздухе и на поверхностях, те, что способны противостоять излучению", - отметил микробиолог Мануэль Поркар, генеральный директор Darwin Bioprospecting Excellence, в интервью Newsweek. Видео дня

В общем исследователи обнаружили 747 различных групп бактерий, самыми распространенными из которых были Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Также ученые сравнили микробные колонии, которые были найдены в бытовых микроволновых печах, с колониями в лаборатории и обнаружили, что, тогда как лабораторные микроволновые печи в основном содержали безвредные бактерии, то те, которые были найдены в бытовых микроволновых печах, могут представлять больший риск для здоровья человека.

"Бактерии в бытовых микроволновых печах могут быть патогенными, хотя не больше, чем те, что находятся на других местах на кухне", - подчеркнул Поркар.

По данным переписи населения США, микроволновые печи есть у 90% американских домохозяйств, а большинство источников советуют чистить их раз в неделю. Однако, согласно опросам YouGov, каждый третий американец не придерживается таких рекомендаций.

"Мы должны чистить микроволновку так же часто, как и любую другую поверхность на кухне, потому что наша работа показывает, что микроволновые печи вообще не удаляют микробное загрязнение, что было несколько неожиданно", - объяснил Поркар.

Также в своем заявлении соавтор исследования Дэниел Торрент подчеркнул:

"Как для широкой общественности, так и для персонала лабораторий мы рекомендуем регулярно дезинфицировать микроволновые печи разбавленным раствором отбеливателя или имеющимся в продаже дезинфицирующим спреем. Кроме того, важно протирать внутренние поверхности влажной тряпкой после каждого использования, чтобы удалить любые остатки, и немедленно убирать разлитые вещества, чтобы предотвратить размножение бактерий".

Также исследователи надеются, что их открытие может привести к новым биотехнологическим применениям, где для поддержания промышленных процессов необходимо особо выносливые штаммы бактерий.

"Чтобы найти микробное биоразнообразие, не нужно ехать в экзотические места, нужно найти экзотические микробные ниши, которые могут быть очень близко от нас", - добавил Поркар.

Опасность микробов на кухне

Ранее ученые сообщили, что кухня является самым опасным местом в доме. По их словам, особая опасность - это кухонные раковины, ведь там есть множество болезнетворных бактерий, которых даже больше, чем в общественном туалете.

Поэтому эксперты советуют как можно чаще менять губки для посуды, особенно тщательно мыть разделочную доску и деревянную утварь, а также использовать бумажные полотенца для уборки.

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