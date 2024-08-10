Люди считают, что мощного излучения микроволновой печи достаточно, чтобы убить любые бактерии, однако новое исследование показывает, что это совсем не так. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Microbiology.
Отмечается, что ученые из биотехнологического стартапа Darwin Bioprospecting Excellence и Университета Валенсии в Испании взяли образцы микробов из 30 различных микроволновых печей, чтобы исследовать, какие бактериальные колонии смогли вырасти в их экстремальных условиях.
"Мы предполагаем, что микроволновые печи на самом деле выбирают из множества бактерий, присутствующих в воздухе и на поверхностях, те, что способны противостоять излучению", - отметил микробиолог Мануэль Поркар, генеральный директор Darwin Bioprospecting Excellence, в интервью Newsweek.Видео дня
В общем исследователи обнаружили 747 различных групп бактерий, самыми распространенными из которых были Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.
Также ученые сравнили микробные колонии, которые были найдены в бытовых микроволновых печах, с колониями в лаборатории и обнаружили, что, тогда как лабораторные микроволновые печи в основном содержали безвредные бактерии, то те, которые были найдены в бытовых микроволновых печах, могут представлять больший риск для здоровья человека.
"Бактерии в бытовых микроволновых печах могут быть патогенными, хотя не больше, чем те, что находятся на других местах на кухне", - подчеркнул Поркар.
По данным переписи населения США, микроволновые печи есть у 90% американских домохозяйств, а большинство источников советуют чистить их раз в неделю. Однако, согласно опросам YouGov, каждый третий американец не придерживается таких рекомендаций.
"Мы должны чистить микроволновку так же часто, как и любую другую поверхность на кухне, потому что наша работа показывает, что микроволновые печи вообще не удаляют микробное загрязнение, что было несколько неожиданно", - объяснил Поркар.
Также в своем заявлении соавтор исследования Дэниел Торрент подчеркнул:
"Как для широкой общественности, так и для персонала лабораторий мы рекомендуем регулярно дезинфицировать микроволновые печи разбавленным раствором отбеливателя или имеющимся в продаже дезинфицирующим спреем. Кроме того, важно протирать внутренние поверхности влажной тряпкой после каждого использования, чтобы удалить любые остатки, и немедленно убирать разлитые вещества, чтобы предотвратить размножение бактерий".
Также исследователи надеются, что их открытие может привести к новым биотехнологическим применениям, где для поддержания промышленных процессов необходимо особо выносливые штаммы бактерий.
"Чтобы найти микробное биоразнообразие, не нужно ехать в экзотические места, нужно найти экзотические микробные ниши, которые могут быть очень близко от нас", - добавил Поркар.
Опасность микробов на кухне
Ранее ученые сообщили, что кухня является самым опасным местом в доме. По их словам, особая опасность - это кухонные раковины, ведь там есть множество болезнетворных бактерий, которых даже больше, чем в общественном туалете.
Поэтому эксперты советуют как можно чаще менять губки для посуды, особенно тщательно мыть разделочную доску и деревянную утварь, а также использовать бумажные полотенца для уборки.